Какой вред здоровью может нанести алоэ

Что только не приписывают алоэ: и лечение гастрита, и борьбу с болезнями желудка, артритом, простудами и диабетом, не говоря уже о чудодейственном эффекте омолаживания и увлажнения кожи. Его используют в гинекологии, при кариесе, и даже при выпадении волос. Но у этого «кладезя здоровья» есть и обратная сторона: некоторые ученые приписывают растению канцерогенный эффект.Термин «Алоэ» объединяет род растений, насчитывающий более 500 видов. Все они – сукуленты, родиной которых является Африка. Чудодейственные свойства, приписываемые растению, относятся лишь к одному виду — Aloe vera. По химическому составу его ближайшим родственником является Древовидный алоэ.В 2011 году в популярном еженедельном научном журнале New Scientist была опубликована сенсационная статья. Ее авторы – исследователи из National Toxicology Program, которую курирует Министерство здравоохранения США.В течение двух лет ученые давали лабораторным крысам высокие дозы Aloe vera, а также поили водой, содержащей 1,5% экстракт растения. По окончании эксперимента у 74% самцов и у 39% подопытных самок в кишечнике были обнаружены как злокачественные, так и доброкачественные новообразования. У крыс, которым давали пищу без добавок, ученые патологий не выявили.Наравне с группой крыс экстракт давали и мышам, однако у этих грызунов развитие опухолей соответствовало возрасту животных и не было массовым. Причиной, по мнению исследователей, является наличие в пищеварительном тракте мышей особых бактерий, способных расщепить активные компоненты травянистого сукулента. Человеческий ЖКТ, к сожалению, биологически более схож с ЖКТкрыс.В планах у исследователей – пристальное изучение компонентов чудо-растения. Наибольшие подозрения у ученых вызывает алоин.Одновременно в народной медицине устоялось мнение, что алоэ при онкологии нужно принимать ежедневно. Многие медики с этим не согласны. Лекарственное растение также опасно принимать при кровотечениях и менструации, а беременным он и вовсе запрещен. Сукулент африканского происхождения может спровоцировать аборт.