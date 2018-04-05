Дерматологи рассказали, от каких косметологических процедур стоит отказаться

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Эти процедуры не приносят желаемого результата.Эстетическая косметология постоянно открывает новые эффективные технологии, и некоторые процедуры уходят в прошлое. Какие из них считаются среди западных специалистов безнадежно устаревшими?Механическая чистка лица. По словам экспертов, данную процедуру часто путают с уходом и прибегают к ней постоянно. На самом деле чистка лица – это своего рода исключение из правил: если ее и делать, то крайне редко. Чего точно делать нельзя – проводить чистку лица перед каким-то важным мероприятием: кожа из-за нее точно не улучшится.Врач-дерматокосметолог из США Лейла Роз пояснила: «При механической чистке есть риск заполучить воспалительную реакцию кожи, так как жир и загрязнения в порах не всегда удаляются полностью».Другой морально устаревшей процедурой западные специалисты называют введение мезонитей (их другое название — армирующие 3D-нити). Мезонити представляют собой особые волокна, которые вводятся в эпидермальный слой кожи супертонкими иглами. Изначально они воспринимались как превосходное решение проблемы старения: считалось, что одного их применения достаточно для обеспечения эффекта подтяжки лица.Но сегодня как отдельная процедура омоложения мезонити уже не воспринимаются. Мнение западных экспертов таково: ожидаемого эффекта мезонити не дают. Точнее говоря, требуется слишком интенсивное их введение, чтобы увидеть долгожданное омоложение. Поэтому сегодня использовать мезонити профессионалы рекомендуют только в комплексе с другими технологиями, — в частности, в «миксе» с лифтинговыми нитями.Также «вымершим динозавром» в косметологии стала механическая дермабразия, при которой отшелушивается верхний слой кожи с омертвевшими клетками. В ней сегодня просто нет реальной потребности – на смену пришли более эффективные химические пилинги или лазерная фракционная шлифовка лица.