Названы основные причины возникновения мигрени

Медики рассказали, что может спровоцировать приступы мигрени.Мигрень является широко распространенным заболеванием в мире. В рейтинге самых болезненных хронических недугов она занимает третье место, а это говорит о том, что головные боли, которые человек испытывает при мигрени, практически невыносимые.По статистике, с мигренью сталкиваются чаще все женщины, начиная еще с периода полового созревания и до пожилого возраста. В каждом индивидуальном случае мигрень проявляется в разное время.Медики со всего мира утверждают, что лечатся от мигрени около 50% от всего числа действительно больных. Остальные предпочитают купировать головную боль обезболивающими препаратами и жить с этой проблемой долгое время, а то и всю жизнь.- частые стрессовые ситуации;- волнение и нервозность;- длительное ощущение голода;- обезвоживание организма;- гормональный сбой;- резкая смена погодных условий, а также магнитные бури;- пребывание в помещении или на открытой местности, где светит ярко свет или солнце, либо мерцают огни;- малоактивный образ жизни;- употребление вредных продуктов питания, обогащенных сахаром, солью, консервантами и канцерогенами.По возможности, старайтесь избегать всех перечисленных причин возникновения мигрени, быть может, это поможет вам сталкиваться с сильными головными болями гораздо реже, нежели обычно.Чтобы определить, какая именно причина приступа мигрени у вас, врачи советуют завести "дневник здоровья", где вы будете ежедневно отмечать, что ели, чем занимались, испытывали стресс или нет, сколько пили жидкости, были ли на свежем воздухе и так далее. В результате тщательного заполнения такого дневника вы сможете воочию наблюдать за тем, что приводит к жуткой головной боли.