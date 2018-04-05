Существует не только свиной, но и рыбий грипп
Всего при анализе было обнаружено 214 вирусов – аналогов тех штаммов, которые встречаются у млекопитающих, в том числе человека. Тем не менее, это не означает, что человек может заразиться лихорадкой Эбола от рыбы – все же вирусы в течение длительного времени эволюционировали таким образом, чтобы эффективно заражать определенных животных. Однако открытие подтверждает гипотезу о том, что вирусы достались нам от наших водоплавающих предков. Кроме того, дальнейшее изучение темы может пролить свет на то, какие еще РНК-вирусы в будущем станут опасными для людей. Что интересно, 24% вирусов были найдены в различных тканях (анализировались ткани легких, печени, кишечника и жабер) одного и того же животного.
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Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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