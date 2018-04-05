Существует не только свиной, но и рыбий грипп

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Вирусными инфекциями страдают далеко не только люди и даже не только млекопитающие – у рыб, рептилий и земноводных тоже бывают ОРВИ и грипп. Исследователи из Сиднейского университета (University of Sydney) нашли множество ранее не известных вирусов у представителей этих классов и на основании этого сделали вывод, что вирусы эволюционировали вместе с позвоночными на протяжении миллионов лет. В данной научной работе специалисты сконцентрировались на РНК-вирусах – тех, у которых генетический материал размещен в РНК, а не ДНК. К таким вирусам относятся вирусы гриппа и лихоралки Эбола. Ранее РНК-вирусы находили у тритонов и саламандр, но дальше в исследования не углублялись. Сейчас австралийцы изучили 186 видов животных: лягушек, змей, черепах, ящериц, различных рыб.Всего при анализе было обнаружено 214 вирусов – аналогов тех штаммов, которые встречаются у млекопитающих, в том числе человека. Тем не менее, это не означает, что человек может заразиться лихорадкой Эбола от рыбы – все же вирусы в течение длительного времени эволюционировали таким образом, чтобы эффективно заражать определенных животных. Однако открытие подтверждает гипотезу о том, что вирусы достались нам от наших водоплавающих предков. Кроме того, дальнейшее изучение темы может пролить свет на то, какие еще РНК-вирусы в будущем станут опасными для людей. Что интересно, 24% вирусов были найдены в различных тканях (анализировались ткани легких, печени, кишечника и жабер) одного и того же животного.