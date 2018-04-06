От болезней сердца человека защитит ген, удаляющий холестерин

Вызывающий удаление холестерина из организма ген может предотвращать болезни сердца, как показало исследование.Сердечно-сосудистые болезни остаются ведущей причиной смертности жителей России, что говорит о необходимости разработки новой стратегии профилактики этих недугов. Американские исследователи приблизились к этому еще на один шаг после того, как обнаружили ген, который принимает участие в удалении избыточного количества холестерина из кровеносных сосудов.Исследователям удалось выяснить, каким образом ген под названием MeXis избавляет организм от холестерина. Этот ген ранее относился к категории так называемых зонтичных генов, которые вроде бы не имели никаких реальных функций, поскольку не производили белков. Однако новое исследование показало, что этому гену и не нужно производить белки для того, чтобы считаться полезным — вместо этого он производит молекулы под названием длинные кодирующие РНК (IncRNAs).IncRNAs регулирует выраженности белков, которые удаляют холестерин из артерий. Повышенный уровень холестерина является основным фактором риска болезней сердца. Следовательно, направленные на активацию гена MeXis лекарства будут эффективны в профилактике этих недугов.