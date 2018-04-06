Пять заболеваний, "подстерегающих" именно весной

Лечиться всегда утомительно, особенно весной. Изучаем «весенние» угрозы здоровью: предупрежден – значит вооружен.Дело не только в хорошей погоде, когда хочется гулять, а не лежать в постели (хорошо если не больничной).За зиму организм истощается и остается без запаса витаминов и, как иногда кажется, последних сил. «Сезонные» заболевания тут как тут.Это вообще-то всесезонная неприятность, но для поллиноза (аллергии на пыльцу, сенной лихорадки) апрель открывает сезон. Нередко бывает, что вокруг человека еще ничего не цветет и даже не собирается, а он уже чихает, чешется и не может нормально дышать. Увы, пыльца легко переносится с ветром на большие расстояния. И если в 500 км южнее что-то уже «запылило», вполне может статься, что вы это почувствуете.по-хорошему профилактикой приступов сенной лихорадки надо начинать заниматься еще осенью и зимой. Когда сезон уже начался, стоит обсудить с врачом назначение антигистаминных препаратов. Или попробовать взять отпуск на время цветения опасного для вас растения.Весна – традиционное время обострения многих болезней ЖКТ, особенно язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. В этот период язва может впервые дать о себе знать (она способна долго протекать без проявлений), а может обостриться.осторожность в приеме лекарств и соблюдение щадящей диеты. Дробное питание – небольшими порциями часто. Поменьше стрессов. Если появились боли в животе, особенно характерные для язвенной болезни – так называемые голодные или по ночам, – нужно обратиться к врачу без промедления: приступ, к сожалению, может протекать и с кровотечением. Есть смысл весной профилактически сходить к врачу, чтобы проверить, как обстоят дела в желудке и не грянет ли в ближайшее время «гром».Снег почти растаял, солнце вовсю греет – зимние простуды забыты. Но не расслабляйтесь. Сезон ОРВИ еще не закончен, более того, еще есть опасность заражения гриппом – особенно в этом году, когда эпидемия несколько припозднилась. Так что актуальна рекомендация мыть руки, пореже бывать в общественных местах и почаще – на улице, проветривать помещения и пр.кроме перечисленного, личная бдительность и готовность обратиться к врачу, если вирусная инфекция протекает тяжелее обычного или появились проблемы с дыханием.Пасха в этом году выпадает на 8 апреля. Казалось бы, при чем тут здоровье? А при том, что порой празднование приводит людей на больничные койки. Постившиеся так усердно разговляются, а непостившиеся – отмечают, что дело заканчивается приступом острого холецистита или панкреатита, требующим нередко помощи в стационаре, а то и операции.осторожность в употреблении животной пищи и алкоголя, особенно после поста или если есть проблемы со стороны ЖКТ (уже были приступы панкреатита, есть камни в желчном пузыре и пр.). При первых же признаках боли в эпигастрии, особенно опоясывающих или острых в правом подреберье, нужно к врачу или даже вызвать скорую помощь!