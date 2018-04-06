Признаки атеросклероза, которые нельзя игнорировать

Медики подсказали, как распознать атеросклероз на ранней стадии.Атеросклерозом называют сердечно-сосудистую патологию, к которой приводит закупорка сосудов холестериновыми бляшками.В основном, с этим заболеванием сталкиваются люди пожилого возраста, так как со временем стенки их сосудов уплотняются и замедляется кровообращение. Но в последнее время медики сталкиваются с тем, что атеросклероз диагностируется и у более молодых мужчин и женщин. Как правило, это люди, имеющие избыточную массу тела.В качествевыступает тромбоз сосудов, что может привести к смерти человека.находятся люди, имеющие диабет, артериальную гипертензию и ожирение, а также те, кто злоупотребляет жирной пищей в течение долгих лет жизни.При атеросклерозе могут беспокоить боли в области сердца, а также приступы стенокардии и тахикардии., сопровождающиеся шумом в ушах.часто развивается на фоне атеросклероза, так как при холестериновых бляшках сосуды сужаются, что вызывает повышение артериального давления.чаще всего беспокоят тех, кто имеет избыточный вес и патологии в области сердечно-сосудистой системы., как частичные провалы в памяти, например, ив виде депрессии тоже могут указывать на атеросклероз.- в спине, в конечностях и в шейном отделе нередко заставляют людей обращаться к медикам за помощью, где они и узнают причину - атеросклероз сосудов.При появлении первых признаков атеросклероза следует немедленно обратиться к врачу, чтобы как можно быстрее начать лечение и не допустить развития тромбоза сосудов, а также преждевременной смерти.