Ученые открыли удивительное средство для борьбы с килограммами

Мучное, которое считалось врагом фигуры, может быть полезным.Канадские ученые разбили все стереотипы о макаронах. По мнению специалистов, прежде диетологи жестоко ошибались относительно вреда этого продукта. На самом деле у макарон низкий гликемический индекс, и они помогают похудеть.Канадские ученые рекомендуют смело включать в рацион вермишель даже на диете. Эксперты провели исследование. В рамках изучения, испытуемым предложили полностью отказаться от употребления углеводов. В качестве исключения участникам эксперимента позволили есть макароны. После окончания тестового периода люди стали на весы и обнаружили, что похудели на полкилограмма. По словам ученых, макароны намного более щадящий фигуру продукт, чем прочие углеводы.Хлеб и белый рис не идут ни в какое сравнение с вермишелью. Макароны обладают низким гликемическим индексом. Они долго усваиваются и не происходит резкого повышения уровня сахара в крови. В итоге чувство насыщения появляется быстро и не нужно съедать изрядные порции, чтобы избавиться от голода.