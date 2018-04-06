Белок не поможет пожилым мужчинам сохранить мышцы

Увеличение белка в рационе не поможет сохранить мышечную массу пожилым людям. К такому безрадостному выводу пришли ученые из Brigham and Women's Hospital в Бостоне.Одним из многочисленных и неприятных последствий старения для мужчины является потеря мышечной массы, из-за чего тело становится дряблым и непривлекательным. Многие пожилые мужчины полагают, что смогут приостановить этот процесс, если включат в свой рацион как можно больше белка. Именно белок является строительным материалом для мышц. Однако новое исследование показало, что для мужчин, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, какие-либо изменения в рационе неэффективны в деле сохранения мышечной массы.Авторы исследования подчеркивают, что в распоряжении науки имеется недостаточно информации о том, сколько именно белка необходимо включать в диету пожилого мужчины, и какие именно преимущества это дает. Несмотря на это, многие эксперты всё-таки дают рекомендации о высокобелковом питании для пожилых мужчин. Именно поэтому американские исследователи решили выяснить, приносит ли это хоть какую-то пользу в деле увеличения и сохранения мышечной массы, силовых показателей и общего самочувствия. В течение 6 месяцев исследователи наблюдали за 78 мужчинами в возрасте от 65 лет и старше.Наблюдения показали, что употреблявшие максимальное количество белка мужчины не демонстрировали увеличения мышечной массы, выносливости, физиологического функционирования и других показателей общего самочувствия, по сравнению с теми мужчинами, кто употреблял обычное количество белка. Тем самым, доказано, что белок сам по себе не является волшебным эликсиром сохранения мышечной массы, и без регулярных тренировок он бесполезен.