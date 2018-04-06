Гастрит: как предупредить весеннее обострение



ослабленностью организма вследствие сезонных болезней и их лечения — многие лекарства, такие как аспирин и НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты), неблагоприятно действуют на слизистую желудка;



изменением погодных условий — это требует дополнительных усилий от нервной системы для адаптации;



недостатка витаминов.





боль или неприятные ощущения в подложечной области;



отрыжка;



изжога;



вздутие живота;



тошнота;



нарушения стула.





Принимать пищу необходимо часто (до 6-7 раз в день), но небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок. Длительные перерывы между приемами пищи недопустимы, поскольку интенсивно выделяемый в это время желудочный сок раздражает слизистую желудка и способствует развитию гастрита.



Пища должна тщательно пережевываться: во рту она измельчается и смачивается слюной, содержащей пищеварительные ферменты; таким образом обеспечивается начальный процесс пищеварения, облегчающий дальнейшую работу желудка.



Следует избегать разговоров во время еды: это не только мешает качественному пережевыванию пищи, но и способствует заглатыванию воздуха, что ведет к вздутию живота и отрыжке.



Во время еды лучше не отвлекаться на посторонние вещи (книга или телевизор). Это мешает нормальному пищеварению.





Лежа на спине или сидя с выпрямленной спиной сделать медленный глубокий вдох через нос, надувая живот на 3-5 секунд. Затем так же медленно выдохнуть (через нос или рот), освобождая живот от воздуха и сокращая брюшные мышцы в конце выдоха. Продолжить упражнение в течение нескольких минут. Идеально выполнять это упражнение 2-3 раза в день.





Сидя (плечи и спина расслаблены), поместить пальцы обеих рук в район солнечного сплетения. Медленно и осторожно вдавить пальцы в живот на 2-3 см, спокойно дыша подождать, пока зона под пальцами не станет мягкой и податливой, после чего вдавить пальцы глубже и снова подождать. Не ослабляя давления, найти наиболее спазмированные зоны и надавить на них во время выдоха. Снять пальцы с живота и глубоко подышать в течение 1 минуты.





картофель, морковь, кабачки, свекла, бананы, авокадо, манго;



овсянка, рис, гречка, манная и пшеничная крупа (в виде слизистых каш и супов);



нежирное молоко (лучше в разбавленном виде в составе супов и жидких каш);



нежирное мясо и рыба (полезнее в виде котлет, тефтелей, суфле).



Весна — время обострений болезней желудочно-кишечного тракта, наиболее распространенной из которых является гастрит. Резкие изменения погодных условий, перепады температур и атмосферного давления, ослабленный после долгой зимы иммунитет создают благоприятные предпосылки для проявления симптомов этого недуга. Что предпринять для предупреждения обострения болезни?Воспаление слизистой оболочки желудка, или гастрит — болезнь, имеющая широкое распространение. Согласно статистике, 60% жителей планеты страдают этим заболеванием. Множество факторов приводят к ее обострению. Главными из них являются стрессы, которые могут носить самый разнообразный характер от физических и интеллектуальных перегрузок до эмоциональных потрясений, а также погрешности в питании (как вредная пища, так и нерегулярный ее прием или переедание).Весной возможность обострения гастрита увеличивается в связи с:Дополнительными факторами риска являются алкоголь и курение.Для обострения гастрита характерны следующие симптомы:Внимательное отношение к важнейшему органу пищеварения необходимо всегда, а в периоды межсезонья — особенно. Правильное питание — лучший способ облегчить работу желудка и предотвратить обострение гастрита. Прежде всего, это касается правильного пищевого поведения, основные принципы которого сводятся к следующему:Здоровое питание, особенно при наличии гастрита, подразумевает правильное приготовление пищи: продукты нужно отваривать, тушить, запекать, готовить на пару или на гриле.Одним из ведущих факторов обострения гастрита является стресс. Снизить его негативное влияние на пищеварительную систему помогут дыхание животом и самомассаж. Специальное дыхательное упражнение позволяет расслабить органы пищеварения и снять напряжение:В напряженных ситуациях многим знакомо ощущение кома в животе или завязанного в узел желудка. Остеопатия, направление в медицине, связанное с воздействием на кости, мышцы и внутренние органы с помощью рук, предлагает снять спазм и ослабить напряжение, прибегнув к самомассажу:При первых же признаках обострения гастрита врачи рекомендуют переходить на специальную диету, назначить которую должен врач в зависимости от того, обусловлено ли заболевание повышенной или пониженной кислотностью. В первом случае, который представляет собой наиболее частое явление, следует выбирать такие продукты питания, которые способны снизить кислотность желудочного сока, а также обладают обволакивающими свойствами, что предохраняет слизистую от раздражения.К таким продуктам питания относятся:Исключить из рациона следует все, что может раздражать слизистую желудка и способствовать воспалению: острые, соленые, кислые блюда и продукты питания, лук, чеснок, шоколад, черный хлеб, свежая выпечка, сдоба. Отказаться необходимо от мясных и рыбных бульонов, усиливающих секрецию желудочного сока, а также от грубой клетчатки — фруктов и овощей (морковь, яблоки и др.) в сыром виде. Их лучше употреблять в отварном или запеченном виде. Внимание следует обратить и на напитки. Наиболее неблагоприятны для желудка кофе, газированная вода, мятный чай. Лучше заменить их некрепким чаем, чаем с молоком, настоем ромашки, отваром шиповника, киселем из некислых фруктов. При этом необходимо следить за тем, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, чтобы в нем присутствовали все группы продуктов. Это обеспечит поступление необходимых организму витаминов и минералов.Следует помнить также о здоровом образе жизни — необходимом условии поддержания здоровья желудка. Невозможно предупредить гастрит только с помощью правильно подобранных продуктов питания. Важно также отказаться от вредных привычек: курения и неумеренного потребления спиртных напитков (никотин и алкоголь раздражают слизистую желудка). Надо научиться избегать стрессов, помнить о необходимости полноценного сна и отдыха. Эффективным способом предупреждения обострений гастрита является лечение минеральными водами в специализированных санаториях весной и осенью.