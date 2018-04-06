Сердечная мышца, выращенная в лаборатории, работает как настоящая

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Протезами, которые работают как настоящие конечности, и перепрограммированными клетками, которые используют для лечения заболеваний, сейчас мало кого можно удивить. Несмотря на это исследователи продолжают совершать новые шаги в биомедицинской инженерии.Ученые из Колумбийского университета (Columbia University) смогли вырастить в лабораторных условиях работающую сердечную мышцу. Выращенные в искусственных условиях клетки ничем не отличаются от полноценных кардиоцитов, а получившаяся ткань может использоваться как для проведения исследований, так и, в перспективе, для медицинских целей. Авторы получили молодые кардиомиоциты их стволовых клеток, после чего добились их зрелости, используя разработанный ими подход. Сейла Селимович (Seila Selimovic), руководитель одного из подразделений Национальных институтов здравоохранения США, спонсировавших исследование, отмечает, что получившийся результат является уникальным. Получить сердечную ткань исследователям удалось всего за 4 недели, хотя обычно клетки достигают зрелости за 9 месяцев.Полученная ткань обладает всеми признаками настоящей: она также сокращается, а профиль экспрессии генов в клетках идентичен профилю, который наблюдается в клетках человека.Такие ткани, прежде всего, пригодятся для изучения эффективности новых лекарств – можно будет проверить, как разрабатываемые препараты действуют на сердечную ткань. Разработчики, однако, не исключают того, что в дальнейшем сердечная ткань, выращенная в лаборатории, будет использоваться для создания органов для пересадки. Такой орган не будет отторгаться, так как создать его можно будет с использованием клеток самого пациента. Это позволит сократить период ожидания донорского органа и спасет многие жизни.