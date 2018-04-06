Как защитить себя от распространенных женских болезней?



внутреннюю (наиболее распространенную), при которой ткани эндометрия разрастаются в полости самой матки, маточных трубах и яичниках;



внешнюю, характеризующуюся распространением клеток эндометрия на другие внутренние органы.





генетическая предрасположенность;



сахарный диабет;



слишком большая масса тела;



процессы воспаления, развивающиеся в органах женской половой системы;



последствия абортов, а также тяжелых родов;



внутриматочные средства контрацепции;



стрессы и перегрузки нервной системы.



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Причин развития гинекологических болезней очень много. В некоторых случаях это может быть целый ряд факторов — как внешних, так и внутренних. В число последних входят аномалии в развитии органов половой системы, нарушения гормонального фона, последствия абортов, а также тяжелых родов. А в число внешних — психологические стрессы, заболевания инфекционного характера, раннее начало половой жизни, незащищенные контакты, частая смена партнеров, нерегулярное соблюдение личной гигиены, вредное влияние окружающей среды. Чтобы защитить себя от опасных осложнений, необходимо знать основные симптомы гинекологических болезней.Это заболевание представляет собой воспаление и отек слизистой оболочки полости влагалища. Причиной развития кольпита, как правило, становятся инфекции — хламидии, стрептококки и прочие. Игнорирование проблемы может привести к поражению шейки матки, самой матки, а также яичников. В свою очередь, это увеличивает вероятность развития эндометрита (воспалительный процесс, поражающий слизистую оболочку матки) и эрозии ее шейки. В случае отсутствия лечения болезнь может спровоцировать проблемы с деторождаемостью.Основные симптомы болезни — это появление желтоватых или сероватых выделений, сопровождающихся жжением и зудом в области половых органов. При обнаружении у себя тревожных признаков необходимо обратиться к врачу.Для лечения болезней такого рода прежде всего требуется выявить возбудителя инфекции. Его определяют при помощи лабораторного исследования мазков, взятых из влагалища, мочеиспускательного канала или канала шейки матки. После диагностики врач назначает необходимое лечение.Аднексит (или сальпингоофорит) представляет собой воспаление яичников и придатков матки. Иногда имеет место воспаление только яичников, так называемый сальпингит, или только придатков — оофорит. В список причин болезни можно включить обострение инфекционного процесса вследствие переохлаждения, снижение защитных сил организма, развитие болезней, передающихся половым путем, последствия сделанных абортов и осложнений после родов, а также механические повреждения полости матки во время установления либо изъятия внутриматочных средств контрацепции.Первые симптомы болезни проявляются как ноющая боль в животе, отдающая в область поясницы либо бок, выделения с неприятным ароматом, нарушения менструального цикла, головные боли, а также чувство общего недомогания. Если своевременно не начать лечение болезней, они могут перейти в хроническую форму. Запущенный аднексит грозит появлением спаек, развитием процессов воспаления в области брюшины, появлением внематочной беременности и проблем с зачатием.Диагностика болезни проводится при помощи ультразвукового обследования, анализа мазков из полости влагалища, а также цервикального канала. Способ медикаментозного лечения врач выбирает в зависимости от формы болезни — острой либо хронической.Эндометриоз — это болезнь, характеризующаяся распространением клеток тканей эндометрия (слизистая оболочка матки) на другие органы — шейку этого органа, а также придатки. В некоторых случаях они даже могут оказаться в области брюшины и органах дыхания. Медики выделяют две формы заболевания:Точные причины этой болезни изучены не полностью. Однако есть предположение, что виноваты в этом генетическая предрасположенность, сбои в иммунной, а также гормональной системах, послеродовые осложнения, аборты, роды в зрелом возрасте и кесарево сечение.Основные симптомы болезни — это боли внизу живота, менструации, сопровождающиеся болезненными ощущениями, кровянистые выделения, а в некоторых случаях кровотечения в период между менструациями. Попадание клеток эндометрия в полость кишечника может привести к появлению спаек и, как следствие, кишечной непроходимости.Коварство эндометриоза в том, что он может долгое время не давать о себе знать. Тем не менее, отсутствие своевременного лечения способно привести к развитию тяжелых осложнений, в число которых входят анемия, вызванная кровотечениями, проблемы неврологического характера, трудности с зачатием, а также перерождение клеток эндометрия в онкологические новообразования. Поэтому при обнаружении первых признаков болезни не стоит затягивать с визитом к врачу.Диагностика эндометриоза проводится при помощи ультразвукового исследования, процедур лапароскопии, гистероскопии и биопсии. Лечение болезней такого характера врач назначает для каждого пациента индивидуально. В большинстве случаев используется метод гормональной терапии, а в случае необходимости может быть назначено малоинвазивное лапароскопическое оперативное вмешательство.Это заболевание представляет собой образование доброкачественного характера в полости матки. Как правило, в группу риска входят женщины старше сорока лет, однако иногда миому диагностируют и у молодых представительниц прекрасного пола. Миома возникает в результате хаотичного деления маточных клеток. Основной причиной развития заболевания считается увеличение выработки прогестерона и эстрогенов. Впрочем, миома может образоваться и при нормальной их выработке. В этом случае ее рост прекращается с затуханием гормональной функции (к примеру, во время климакса). Причиной развития миомы могут стать:Миома может долгое время не давать о себе знать. Однако увеличение ее размеров способно вызвать обильные менструации, сопровождающиеся сильными болями внизу живота, запоры, сложности с деторождением.Для своевременного обнаружения, а также лечения миомы матки необходимо каждый год посещать врача для медицинского осмотра. В случае диагностирования заболевания специалист выберет правильную тактику лечения. Если опухоль имеет небольшие размеры и ее наличие не вызывает ощущения дискомфорта, лечения, как такового, обычно не требуется. В этом случае рекомендуется наблюдение и периодические проверки на предмет отсутствия ее роста. Это определяется при помощи УЗИ. Если наблюдается рост миомы, сопровождающийся неприятными ощущениями, врач назначает консервативное (с использованием противовоспалительных или гормональных препаратов) либо оперативное лечение.Пожалуй, это одно из самых часто встречающихся гинекологических заболеваний. Не следует путать истинную эрозию с эктопией, потому как способы наблюдения, а также лечения этих болезней существенно отличаются.Эктопия (псевдоэрозия) характеризуется распространением клеток канала шейки матки во влагалище. Такое состояние не считается заболеванием и не требует медикаментозного лечения. Тем не менее, наблюдаться у врача все-таки придется.Настоящая (истинная) эрозия представляет собой повреждение слизистой оболочки шейки матки, появляющееся в силу разных факторов — механического повреждения, венерических заболеваний, нарушений гормонального фона. В большинстве случаев эрозия протекает бессимптомно, по этой причине обнаружить ее можно только во время осмотра у гинеколога. В случае диагностирования эрозии шейки матки врач проводит дополнительное обследование, в которое входят: анализ на наличие венерических болезней, кольпоскопия и биопсия.Для лечения заболевания используется комплексный метод — нейтрализация воспалительных процессов с последующим удалением пораженных участков.Берегите свое здоровье, не пренебрегайте регулярными медицинскими осмотрами. Это поможет избежать опасных осложнений.