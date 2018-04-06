Клиническая картина при артрозе



Обменные нарушения в организме;



Аутоиммунные процессы;



Перенесенные воспалительные заболевания суставов;



Воздействие на организм токсических веществ;



Наследственная предрасположенность и врожденные аномалии развития суставов;



Некоторые эндокринные патологии;



Систематическое переохлаждение организма.



Артроз — это широко распространенный патологический процесс, при котором в суставе развиваются дегенеративно-дистрофические изменения. Такое заболевание приводит к разрушению хрящевой ткани, входящей в состав сустава, а также к поражению других анатомических структур, таких как синовиальная оболочка, связки и так далее.Как мы уже сказали, артроз встречается у очень большого количества людей. В настоящее время данная патология занимает лидирующие позиции среди всех суставных заболеваний. Согласно статистике, такая болезнь встречается примерно у семи процентов населения. При этом существует четко прослеживаемая зависимость данного патологического процесса от возраста. Если в возрастном диапазоне от сорока пяти до шестидесяти пяти лет он диагностируется только у тридцати процентов людей, то после шестидесяти пяти лет этот показатель составляет уже более шестидесяти процентов.Механизм формирования артроза заключается в том, что хрящевая ткань, входящая в состав сустава, с течением времени становится все более шероховатой. Здесь стоит сказать о том, что в норме хрящ имеет гладкую поверхность, которая позволяет костным структурам беспрепятственно двигаться относительно друг друга. За счет того, что гладкость утрачивается, суставные поверхности не могут уже так легко скользить при движениях. Чем больше прогрессирует патологический процесс, тем сильнее разрушается хрящевая ткань. В конечном итоге это приводит к тому, что вследствие постоянного травмирования страдают синовиальная оболочка и капсула сустава. Суставные поверхности также подвергаются деформациям.Очень часто установить какую-либо причину, которая привела к возникновению артроза, не удается. В этом случае мы говорим об идиопатической или первичной разновидности данного заболевания. Однако иногда дегенеративно-дистрофические изменения в суставе начинают развиваться под влиянием провоцирующих факторов.Наиболее часто в качестве такого фактора выступают различные перенесенные травмы. Стоит заметить, что в некоторых случаях сустав может поражаться даже после незначительного, на первый взгляд, травмирующего воздействия. Еще одной распространенной причиной данной болезни являются повышенные физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Здесь речь идет не только о людях, занимающихся профессиональным спортом, но и о тех лицах, которые в силу своей профессиональной деятельности часто поднимают тяжести или имеют избыточную массу тела. К другим провоцирующим факторам относятся:Артроз суставов в своем развитии проходит несколько последовательно сменяющих друг друга стадий. При первой стадии выраженная клиническая картина еще отсутствует. Отмечаются изменение состава синовиальной жидкости и ухудшение процесса питания хрящевой ткани. Морфологические изменения в суставных поверхностях имеют минимальный характер. Вторая стадия характеризуется появлением ярко выраженных симптомов. Дистрофические процессы в хряще прогрессируют, суставная щель сужается, а сустав умеренно деформируется. Третья стадия сопровождается значительным нарушением функциональной активности в суставе. Какие-либо активные движения становятся невозможными. Хрящевая ткань сустава значительно истончена и разрушена. Помимо этого, страдают околосуставные мышцы и связки.Основным симптомом артроза является боль. На первых порах развития данного патологического процесса болевой синдром возникает только после значительной физической нагрузки и стихает в состоянии покоя. Однако по мере разрушения хряща боль начинает появляться даже при небольшой физической активности. В большинстве случаев характерно усиление болевого синдрома при перемене погодных условий и в ночное время суток. С течением времени появляющаяся боль приводит к тому, что больной человек не может полноценно совершать движения пораженным суставом.Артроз суставов имеет хроническое течение. Это говорит о том, что он протекает с периодической сменой ремиссий и обострений. Еще одним важным симптомом является хруст в суставе. В некоторых случаях он появляется еще даже до болевого синдрома. Отмечается наличие периодических мышечных судорог и постепенное развитие деформаций в суставе. Чем значительнее становятся деформации, тем сильнее снижается двигательная активность.При осмотре можно обнаружить такие признаки артроза суставов, как умеренный отек пораженной области и болезненность при ее пальпации. Гиперемия и местное повышение температуры тела не характерны для данного заболевания.Артроз диагностируется на основании сопутствующей клинической картины и данных рентгенологического исследования. На рентгенограмме обнаруживаются сужение суставной щели, патологические наросты на поверхности костной ткани, деформации, уплощенность костной площадки и многое другое.В некоторых сомнительных случаях может потребоваться проведение компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.Лечение этой болезни складывается из назначения нестероидных противовоспалительных препаратов, длительность приема которых и дозировка подбираются каждому пациенту индивидуально. Кроме этого, используются хондропротекторы и физиотерапевтические процедуры.Для профилактики данного заболевания рекомендуется ограничивать избыточные физические нагрузки, бороться с ожирением, а также избегать травмирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат. Кроме этого, следует своевременно лечить возникающие воспалительные процессы в суставах.