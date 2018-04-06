Почему опасно запивать еду холодной водой

Многие люди делают серьезную ошибку, когда после еды пьют что-то холодное или даже ледяное.Диетологи неоднократно говорили о том, что запивать водой любую пищу крайне неблагоприятно для пищеварения и фигуры в том числе. Таким образом нагрузка на желудок удваивается и ему тяжело переваривать тот объем пищи, который в него попал, да еще и вместе с водой.Нутрициологи, которые занимаются изучением здорового образа питания и знают, как происходят все процессы в пищеварительном тракте, заявляют, что после еды пить воду со льдом или любой-другой напиток - вредно для здоровья.Вся пища, которая попала в желудок, а затем была запита стаканом воды со льдом, не способна усвоиться. Процесс усвоения пищи, вместо положенных 2-3 часов, сокращается до 20-30 минут.Как известно, при помощи желудочного сока еда измельчается и расщепляется, только потом попадает в кишечник. Но если запить ее ледяным коктейлем, то она останется в неизменном виде и большими кусками пойдет дальше по пищеварительной системе.В результате, необработанные продукты вызывают процесс брожения в кишечнике.Помимо неприятных ощущений в животе человек будет испытывать в таком случае голод. То есть, пища покинет желудок раньше времени и в мозг поступит сигнал о голоде.Что касается белковой пищи, то тут запивание холодной водой может и вовсе сыграть злую шутку, вызвав интоксикацию, сопровождающуюся тошнотой, рвотой, вздутием живота и повышенным газообразованием.Если уж и запивать еду, то только теплой водой и в небольшом количестве. А вот горячий чай и кофе лучше выпить через час после еды.