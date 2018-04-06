Десять пасхальных блюд, которые стоит приготовить

Великий пост подходит к концу, а значит, совсем скоро православные отметят Пасху. В этом году самый светлый и важный праздник для верующих выпадает на 8 апреля.Эксперты составили подборку из десяти пасхальных блюд, которые обязательно нужно приготовить.Вам понадобится:Сливки 38% — 250 гТворожный сыр 2% — 400 гТворог натуральный — 250 гМасло сливочное — 90 гКоричневый сахар — 75 гРубленый миндаль — 30 гЯичные желтки — 4 шт.Шоколадный сироп — 50 млЦукаты — 50 гСухофрукты — 50 гСоль — 1 ч. л.Стручок ванили — 1 шт.Сначала готовим творожную основу. Для этого сливочное масло комнатной температуры, творожный сыр и творог доведите до однородной массы с семенами одного ванильного стручка. Можно воспользоваться венчиком или блендером.Порубите цукаты и добавьте их в творожно-сырную массу вместе с сухофруктами.Желтки взбейте с сахаром и положите в кастрюлю. Поставьте на медленный огонь и влейте сливки, перемешайте. Варите крем до загустения, не забывая помешивать.Снимите крем с огня и остудите. Перемешайте со сливочно-творожной массой.Используйте марлю, чтобы переложить творожную массу с кремом в формочки (можно разделить пасху на несколько небольших порций, а можно сделать одну, но крупную).Накройте массу пищевой пленкой сверху и уберите в холодильник на сутки.Через сутки достаньте пасху из холодильника, аккуратно извлеките из марлевой повязки на тарелку и украсьте по своему вкусу.Вам понадобится:Молоко 3,5% — 150 гСметана 47% — 100 гМасло сливочное, не соленое — 100 гМука пшеничная — 700 гДрожжи сухие — 7 гСахарная пудра — 200 гЛимон — 1 шт.Ванильный сахар — 6 гСухофрукты — 60 гОрехи рубленные — 60 гТемный ром — 19 млЯйца куриные — 3 шт.Соль — 1 ч. л.Украшения — на ваш вкусСначала приготовим тесто.Два яйца и один белок взбейте с ванильным сахаром. Желток в одном яйце отделите и отставьте, он пригодится для смазывания.Муку и сахарную пудру просейте, смешайте с солью, сухими дрожжами и лимонной цедрой.Сделайте в муке небольшое углубление, влейте туда яйца, теплое молоко, сметану и замесите тесто. Сформируйте его в шар и оставьте накрытым в теплом месте на 30-40 минут.Через 30-40 минут растворите сливочное масло и немного остудите. Добавьте его в тесто, скатайте шар еще раз и уберите тесто в теплое место, но уже на 1 час.Сразу же замочите сухофрукты в темном роме на то же самое время.Через час вмешайте в него обваленные в муке сухофрукты.Еще раз вымесите тесто и разложите по формам (на 1/3, 1/2 заполнения), оставьте еще на 40 минут.Разогрейте духовку до 180 °C, помажьте тесто яичным желтком, взбитым с 1 ст. л. молока, и поставьте выпекаться на 40-45 минут.Украсьте кулич на свой вкус и цвет.Вам понадобится:Лавровый лист — 1 шт.Красный перец хлопьями — 1 ч. л.Картофель — 700 гОливки — 1/2 чашкиСоль — по вкусуЧерный молотый перец — по вкусуКуриные ножки — 4 шт.Петрушка — 1/2 чашкиТертая цедра лимона — 1 ч. л.Семена фенхеля — 1/2 ч. л.Разогрейте духовку до 220 °C.Измельчите лавровый лист, укроп и 1/2 чайной ложки красного перца.Перемешайте картофель, оливки, 2 столовые ложки масла и половину специй в большой миске. Приправьте солью и перцем.Поместите курицу на противень и полейте оставшимся маслом. Посолите, поперчите. Натрите оставшимися специями.Картофель выложите вокруг курицы.Выпекайте 35-45 минут.Подавайте курицу и картофель, украсив петрушкой, цедрой лимона и красным перцем хлопьями.Вам понадобится:Свиная мякоть — 500 гЧернослив без косточек — 100 гЧеснок — 2 зубчикаСметана — 3 ст. л.Соль — по вкусуЧерный молотый перец — по вкусуГрецкие орехи — горстьГорчица — 1 ч. л.Масло оливковое — 2 ст. л.Мясо тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем свинину нужно разрезать вдоль волокон, чтобы получить один пласт.Далее мясо слегка отбить, посолить, поперчить и смазать смесью из сметаны и горчицы. Чернослив измельчить в блендере вместе с грецкими орехами и выложить полученную смесь на горчично-сметанный соус.Свернуть мясо в рулет, закрепив кухонной нитью, и обжарить на горячей сковороде в оливковом масле до золотистой корочки, добавив в сковороду чеснок.Затем завернуть рулет в фольгу, выложить на противень, налить в противень немного воды и запекать рулет в предварительно разогретой до 200 °C духовке 40 минут.Вам понадобится:Соль — по вкусуЯйца — 8 шт.Майонез — 3 ст. л.Рубленый сельдерей — 3 ст. л.Рубленый зеленый лук — 2 ст. л.Горчица — 2 ч. л.Рубленая петрушка — 2 ч. л.Соус чили — пару капельЧерный молотый перец — по вкусуСварите яйца вкрутую. Дайте остыть, очистите и нарежьте на половинки.Тем временем смешайте майонез, сельдерей, зеленый лук, горчицу, петрушку и соус чили в средней миске. Приправьте солью и перцем.Извлеките из яиц желтки и смешайте их с соусом.Белки выложите на блюдо и нафаршируйте получившейся начинкой.Посолите, поперчите. Украсьте рубленой зеленью.Подавайте закуску к столу.Вам понадобится:Куриная печень — 500 гЛуковица — 1 шт.Чеснок — зубчикСливочное масло — 1 шт.Жирные сливки — 100 гБелое сухое вино — по вкусуОливковое масло — по вкусуСоль — щепоткаПерец — щепоткаОчистить печень от пленок, нарезать лук и чеснок.В смеси сливочного масла с оливковым обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить печень и жарить еще около 10 минут.Посолить, поперчить. Добавить любимые специи по вкусу и вино. А через 5 минут — сливки. Дать жидкости закипеть. Выключить огонь.Порубить печень с овощами в блендере до однородного состояния, разложить по порционным формочкам или в одну длинную форму и залить сверху растопленным сливочным маслом.Убрать в холодильник и подавать с гренками на следующий день.Вам понадобится:Тунец — 250 гФасоль стручковая — 150 гЯйцо куриное — 5 шт.Помидоры — 2 шт.Лук репчатый — 1 шт.Чеснок — 2 зубчикаСоль — по вкусуЧерный молотый перец — по вкусуМасло оливковое — 2 ст. л.Тимьян свежий — 6 веточекМасло сливочное — 150 гМука — 250 гСметана — 1 ст. л.Приготовить тесто. Для этого натереть на терке 125 граммов сливочного масла, добавить муку, щепотку соли и все тщательно растереть.Отдельно взбить 1 яйцо со сметаной и добавить в тесто.Смазать форму для выпечки сливочным маслом, выложить туда тесто, равномерно распределяя по дну и стенкам, и, проткнув в нескольких местах вилкой, поставить в холодильник примерно на час.Приготовить начинку. Обжарить в разогретой с оливковым маслом сковороде мелко нарезанные лук и чеснок.Снять с помидор кожицу и нарезать их кубиками, после чего добавить их к луку и чесноку и тушить на небольшом огне.Отдельно взбить 4 яйца, добавить тунец, нарезанную фасоль и тимьян. Посолить, поперчить и, соединив с помидорами, тщательно перемешать. Если вы используете замороженную фасоль, не забудьте ее предварительно разморозить.Выложить готовую начинку на тесто, посыпать тертым сыром и выпекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут.Вам понадобится:Йогурт — 1 баночкаСахар коричневый — 1,5 баночкиСахар ванильный — 1 пакетикЯйцо куриное — 2 шт.Масло кокосовое — 1/2 баночкиМука — 3 баночкиРазрыхлитель — 1/2 пакетикаЯблоко среднее — 3 шт.Миндаль тертый — 2 ст. л.Смешать йогурт с сахаром и ванильным сахаром. Обратите внимание, что в качестве мерного стакана используется баночка из-под йогурта,Добавить яйца и кокосовое масло, продолжая помешивать.Отдельно смешать муку с разрыхлителем, а затем добавить в приготовленную ранее массу. Вымесить тесто.Смазать форму для выпечки кокосовым маслом и выложить тесто.Яблоки очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину.Далее нарезать половинки яблок очень тонкими пластинками и выложить их, утапливая в тесте, красивым узором.Посыпать тертым миндалем и 2-мя столовыми ложками коричневого сахара.Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 30 минут.Вам понадобится:Свиной окорок — 700-900 гЛавровый лист — 1 шт.Гвоздика — 4 гвоздикаЧеснок — 4 зубчикаЧерный перец горошком — 4 шт.Соль — по вкусуЧерный молотый перец — по вкусуМясо тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Острым ножом сделать в мясе небольшие надрезы и поместить в разные надрезы гвоздики гвоздики, зубчики чеснока и горошки черного перца.Натереть мясо солью и перцем, завернуть в фольгу вместе с лавровым листом и выложить на противень. Залить в противень примерно 1 см воды и запекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке 1,5 часа, подливая воду по мере ее выпаривания.Незадолго до окончания готовки развернуть фольгу, чтобы свинина немного подрумянилась.Вам понадобится:Хлеб сэндвичный (черный) — 8 ломтиковМасло оливковое — 100 млСоль (крупная) — по вкусЧеснок — 4 зубчикаАвокадо — 3 шт.Лимонный сок — 2-3 ст. л.Перец — по вкусуВ небольшой миске смешайте масло и натертый чеснок.Намажьте смесь на хлеб. Поместите хлеб на противень и запекайте в духовке в течение 5-7 минут при температуре 180 °C. Выньте из духовки и дайте им остыть в течение нескольких минут.Авокадо очистите и нарежьте мелко. Положите в глубокую пиалу и добавьте лимонный сок. Разомните ложкой до пюреобразного состояния.Возьмите хлеб и положите на каждый кусок смесь с авокадо и распределите по поверхности. Посыпьте сверху солью и перцем. Подавайте.