7 научных исследований, которые доказывают, что интуиция совсем не выдумка

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Вы наверняка хоть раз чувствовали, как у вас потеют ладошки, бешено колотится сердце или бегают мурашки по телу. Ученые уверены, что примерно так в нашем теле проявляется интуиция. Многие называют это шестым чувством, «третим глазом», порой даже приписывают мистические свойства. А ученые, которые годами изучают данный феномен, привыкли называть это «чувствовать нутром».Эксперты собрали самые яркие примеры, говорящие о том, что организм дает вам подсказку, как правильно поступить.Когда наш организм испытывает стресс, первым делом учащается пульс. И мы в растерянности думаем, что же с нами происходит и что за подсказку шлет нам наше тело, хотя ничего, казалось бы, не предвещает беды.Доктор философии Барнаби Данн провел исследование. Он предложил людям сыграть в карточную игру. Но колоды карт были подтасованы так, что несколько из них имели выигрышные комбинации, а остальные — проигрышные. Датчик, который регистрировал сердцебиение участников эксперимента, показал падение частоты сердечных сокращений игроков, когда они приближались к проигрышным колодам. Это говорит о том, что мы не всегда осознаем, что происходит вокруг нас, но наше подсознание всегда начеку.Как развить: Медитативные практики помогают не только расслабиться, но и прислушаться к своему телу.Потливость ладошек считается симптомом различных болезней. Но иногда это просто реакция нашего организма на обстоятельства вокруг нас.Ученые из Университета Айовы провели интересное исследование, измеряя пот на ладонях людей. Испытуемым предложили сыграть в карты. Колоды карт были подтасованы, как и в эксперименте выше. Игроки нервничали, ладошки становились потными, особенно после 10 плохих карт подряд. Реакция организма игроков сигнализировала о возможном подвохе задолго до того, как их мозг устанавливал связь между всем происходящим.Как развить: Необходимо соблюдать баланс между разумом и телом. Доказано в исследованиях, что чем больше опыт медитации, тем больше развиты области мозга.Существует высказывание: «Идти куда глаза глядят» — речь про интуитивное направление, о котором знает только наше подсознание. И это правда: ученые утверждают, что на самом деле у нас есть два типа зрения — сознательное и интуитивное.Джой Хирш, доктор философии, директор исследовательского центра FMRI Медицинского центра Колумбийского университета, показала, что наш мозг реагирует с тревогой на лица, выражающие страх, даже если те были всего 33 миллисекунды в нашем поле зрения. В такие моменты мы не осознаем, что видели, так как в принципе зависимы от своего «реального» зрения. Но стоит больше доверять и интуитивному видению.Как развить: Прислушиваться к своему внутреннему голосу — так у человека обостряются чувства, и он начинает замечать то, на что не обратил внимание в первый раз.В исследовании, опубликованном в 2005 году в «Журнале Американской диетической ассоциации», говорится, что женщины, которые практиковали «интуитивное» питание в течение 2 лет, сохранили в этот период времени свой вес и достигли более низкого уровня холестерина. Их давление пришло в норму, самооценка стала выше, а физическая активность выросла. Другие женщины, сидевшие на диете в течение такого же срока, набрали вес, который им удалось ранее потерять, и не испытали никаких улучшений в своем здоровье.Как развить: Ешьте каждые 3–4 часа, прежде чем ощутите сильный голод, и останавливайтесь, когда почувствуете себя сытыми и энергичными, а не переевшими. Если вам захотелось съесть соленый огурец или кусочек шоколадки — не отказывайте себе в этом.Есть причина, по которой мы говорим, что ложная идея не «проходит тест на запах». Исследования показывают, что наш собственный нос играет важную роль в наших суждениях, даже если мы не знаем ничего о запахах, которые витают в воздухе.В израильском исследовании 2011 года, которое опубликовала Американская ассоциация содействия развитию науки, мужчинам предложили понюхать пробирки, содержащие либо женские слезы, либо физраствор. Запах слез побудил мужчин быть более спокойными и менее заинтересованными в сексе. Ароматы не только формируют наши впечатления о человеке, они также могут повлиять на наше поведение.Как развить: Пот (ваш или чужой) может повысить чувствительность вашего носа благодаря химическим веществам в стероидах, естественно произведенных потовыми железами. Физические упражнения улучшают обоняние, поэтому, если хотите его развить, чаще занимайтесь спортом.Вы находитесь в тупике и не знаете, как выбраться? Или вам поступило предложение о работе вашей мечты, но вы боитесь рисковать?Эйп Дийкстерхаус, психолог из Университета Радбауда в Нидерландах, обнаружил, что смена деятельности влияет на принятие правильного решения. В 2006 году он попросил испытуемых оценить 4 модели автомобилей на основе 12 характеристик и выбрать лучший. 60 % людей, которым было предложено принять спонтанное решение после осмотра автомобилей, а затем выполнить другую задачу, сделали правильный выбор.Как развить: Столкнулись со сложной ситуацией? Приостановите течение своих мыслей, дайте своему подсознанию отфильтровать информацию и сформировать правильный ответ.Некоторые ученые уверяют нас, что много спать вредно, а Исаак Ньютон и вовсе забывал про еду и сон, хотя это не помешало ему стать известным физиком.В исследовании 2011 года, проведенном доктором Спенсером, был изучен эксперимент по азартным играм со скрытым заданием. Первая группа испытуемых просмотрела задание, затем получила перерыв на ночной сон и вернулась на следующее утро. Вторая группа просмотрела задание, потом занялась своими рутинными делами и вернулась через 12 часов. В итоге оказалось, что люди, которые спали перед выполнением задания, в 2 раза чаще сделали его правильно.Как развить: Запишите мучающий вас вопрос и подумайте о нем перед сном. Просто позвольте вашему интуитивному решению прийти вместе с утренним солнцем. Не зря же говорят, что утро вечера мудренее.Американские военные, ссылаясь на исследования, предполагают, что шестое чувство может возникнуть в результате «неявного обучения» — поглощения информации без осознания процесса обучения, а не наращивания опыта на протяжении многих лет практики. Обычные примеры «неявного обучения» включают в себя езду на велосипеде, изучение новых языков или развитие интуиции о том (иными словами, интуитивное представление), как могут действовать другие люди.А в 2014 году Управление военно-морских исследований запустило 4-летнюю исследовательскую программу стоимостью 3,85 млн долларов, чтобы изучить феномен предчувствия и интуиции у морских пехотинцев.