Роспотребнадзор: клещи уже активны
По состоянию на 6 апреля 2018 года более 700 тысяч жителей страны уже привито от вирусного клещевого энцефалита, более 700 гектаров обработано акарицидными препаратами. Всего за 2018 год специалисты должны будут обработать такими препаратами около 96 тысяч гектаров. На данный момент чаще всего клещи нападают на людей на Урале, в Сибири, Северо-Западном и Дальневосточном регионах, также они активны в Тверской и Ярославской областях. Рекомендуется как в этих, так и в других местностях ходить в лес или парки в закрытой одежде, при необходимости пользоваться репеллентами, кроме того, врачи советуют пройти вакцинацию. Информацию о прививке от энцефалита можно получить в поликлинике.
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