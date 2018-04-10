Роспотребнадзор: клещи уже активны

Вместе с потеплением в России, как всегда, активизировались и клещи. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты которого проводят мониторинг данных о нападениях клещей и болезнях, которые переносят эти паразиты, начиная с 15 марта. К 6 апреля было укушено уже около 800 человек, из которых почти половина – дети (370 человек). Это количество меньше, чем высчитанные за много лет средние показатели, но сотрудники Роспотребнадзора, тем не менее, предупреждают об опасности. Один человек уже заразился иксодовым клещевым боррелиозом – одним из опасных заболеваний, переносчиками которого являются клещи. Россиянам напоминают: при нахождении на себе или другом человеке клеща необходимо обратиться в травмпункт для извлечения паразита и передачи его для лабораторных анализов.По состоянию на 6 апреля 2018 года более 700 тысяч жителей страны уже привито от вирусного клещевого энцефалита, более 700 гектаров обработано акарицидными препаратами. Всего за 2018 год специалисты должны будут обработать такими препаратами около 96 тысяч гектаров. На данный момент чаще всего клещи нападают на людей на Урале, в Сибири, Северо-Западном и Дальневосточном регионах, также они активны в Тверской и Ярославской областях. Рекомендуется как в этих, так и в других местностях ходить в лес или парки в закрытой одежде, при необходимости пользоваться репеллентами, кроме того, врачи советуют пройти вакцинацию. Информацию о прививке от энцефалита можно получить в поликлинике.