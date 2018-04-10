Вегетарианство улучшает здоровье?

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Несколько крупномасштабных многолетних исследований убедительно доказали, что растительное меню положительно сказывается не только на фигуре, но также защищает от ишемической болезни сердца, рака и сахарного диабета и прочих серьезных проблем со здоровьем.Одно из исследований показало, что вегетарианцы живут в среднем на 3, 5 года дольше, чем мясоеды. Для них характерны отсутствие лишнего веса и пониженный риск сердечно-сосудистых, а по некоторым данным и других опасных для современного человека заболеваний.Конечно, вегетарианцы не просто отказываются от мясного – они, как правило, не курят и регулярно проявляют физическую активность. Но все же, как показывают исследования, главную пользу здоровью приносят преобладание в меню зерна, овощей и фруктов.Ишемическая болезнь. Мясо – один из главных источников насыщенного жира, который повышает в крови уровень «плохого» холестерина. Неудивительно, что у вегетарианцев, особенно у тех, кто отказался и от молочных продуктов, ниже риск атеросклероза. Кроме того, у них реже развивается артериальная гипертония.Рак. Оксфордские ученые, сравнив 6000 вегетарианцев и мясоедов, выявили в первом случае снижение риска любой онкологии на 39%.Согласно недавнему обзору 24 из 26 исследований наводят на мысль о более высоких шансах на выживание при раке простаты у тех, кто старается обходиться без мясных продуктов.Сахарный диабет. Наблюдая в течение более 20 лет более 25 000 человек, ученые обнаружили, что у вегетарианцев ниже риск сахарного диабета. Для вегетарианцев характерен нормальный вес, что способствует контролю за уровнем сахара в крови.В одном исследовании 652 больных диабетом сели на низкожировую диету без мяса и стали регулярно заниматься физкультурой. Через месяц 39% пациентов, нуждавшихся в инсулиновых инъекциях для борьбы с гипергликемией (повышенный сахар в крови), и 71% тех, кто принимал сахаропонижающие медикаменты, смогли отказаться от лечения.