Белки могут стать причиной болезни сердца

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Новое исследование ученых из США, в ходе которого они изучали возможные факторы сердечных заболеваний у 81 тыс. человек, показало: продукты, обычно рекомендуемые для похудения, способны подорвать состояние миокарда. В частности, авторы проекта, сотрудники Университета Лома Линда, обнаружили: у людей, склонных часто есть белковую пищу, риск болезней сердца более высок в сравнении с людьми, в рационе которых относительно мало белка.Проанализировав привычки в питании охваченных исследованием пациентов, эксперты обнаружили: около 60% этих людей предпочитали питаться белками животного происхождения. Остальные 40% чаще употребляли орехи и зерновые. Именно любители белка оказались склонны к нарушениям в сердечно-сосудистой системе.Сейчас, после установленной корреляции, исследователи ищут точную причину негативного влияния белков животного происхождения на сердце и сосуды. Возможно, этим фактором, является влияние аминокислот, допускают ученые. Авторы работы отметили, что на состоянии сердца благоприятно отражается употребление в пищу большей части белков растительного происхождения, - орехов, бобовых, сухофруктов (чернослив), шпината, спаржи.«Pастительная пищa являeтcя иcтoчникoм практически вcex нeoбxoдимыx человеческому организм у мaкpo- и микpoэлeмeнтoв, включая жиpы, бeлки и углeвoды. Человек, который есть больше именно такой пищи в сравнении с едой животного происхождения, менее подвержен инсульту, опасным заболеваниям сердца и повышенному давлению», - констатировали исследователи.