Белки могут стать причиной болезни сердца
Проанализировав привычки в питании охваченных исследованием пациентов, эксперты обнаружили: около 60% этих людей предпочитали питаться белками животного происхождения. Остальные 40% чаще употребляли орехи и зерновые. Именно любители белка оказались склонны к нарушениям в сердечно-сосудистой системе.
Сейчас, после установленной корреляции, исследователи ищут точную причину негативного влияния белков животного происхождения на сердце и сосуды. Возможно, этим фактором, является влияние аминокислот, допускают ученые. Авторы работы отметили, что на состоянии сердца благоприятно отражается употребление в пищу большей части белков растительного происхождения, - орехов, бобовых, сухофруктов (чернослив), шпината, спаржи.
«Pастительная пищa являeтcя иcтoчникoм практически вcex нeoбxoдимыx человеческому организм у мaкpo- и микpoэлeмeнтoв, включая жиpы, бeлки и углeвoды. Человек, который есть больше именно такой пищи в сравнении с едой животного происхождения, менее подвержен инсульту, опасным заболеваниям сердца и повышенному давлению», - констатировали исследователи.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил medic в категорию Кардиология
Добавить комментарий