Дожить до ста: назван продукт, замедляющий процессы старения

Ученые из Великобритании заявили, что продлению молодости и жизни способствует употребление шоколада. Этот продукт обладает таким широким спектром полезных свойств, что употреблять его, по мнению специалистов, нужно практически каждый день.«Шоколад является идеальным средством для достижения долголетия», - публично заявил авторитетный британский диетолог Роб Хобсон. Ученый утверждает, что главный компонент шоколада – какао - обладает почти теми же свойствами, что и дорогие витаминные составы.«Какао является источником минералов и других необходимых для организма веществ. В частности, это магний, необходимый для поддержания здоровых костей и способствующий расслаблению мышц. Также это железо, которое помогает поддерживать производство эритроцитов, и цинк, благодаря которому процесс обновления клеток в организме проходит без сбоев», - пояснил эксперт.Он добавил, что крайне важным свойством какао и шоколада является их способность влиять на содержание в организм фенилэтиламина - вещества, обеспечивающего работу всех нейромедиаторов (химические субстанции, посредством которых осуществляется передача импульсов между клетками нервной системы, включая головной мозг). Поедание шоколада не дает снижаться уровню фенилэтиламина, что напрямую связано с качеством когнитивной деятельности, мышлением и памятью.«Шоколад и какао способствуют остроте ума и позволяют дольше сохранять высокие когнитивные способности, а вместе с ними - и «молодость» головного мозга», - сказал Роб Хобсон.Диетолог также заметил, что в какао содержится больше антиоксидантов, чем в любых других продуктах. Антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы (молекулы, атакующие здоровые клетки и вызывающие нарушение целостности их структуры, что в итоге может приводить к серьезным болезням, например, онкологическим).