Медики объяснили, откуда берутся серные пробки в ушах

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Теперь вы будете знать все о профилактике серных пробок и методах избавления от них.Появление серы в ушах объясняется работой церуминозных желез, которые ее и выделяют. То есть, предотвратить появление серы в ушах просто невозможно.Ушная сера очень полезна для ушей и слуха, как такового. Все дело в том, что она блокирует попадание пыли и любых других предметов, которые могут повредить барабанную перепонку.Для некоторых людей, например, сварщиков, она жизненно необходима. Более того, люди с такой профессией могут специально не удалять серу и даже пробки из ушей, чтобы обезопасить орган слуха от повреждения окалинами от сварочного аппарата.При попадании воды в уши сера имеет свойство набухать и потом может превратиться в серную пробку, которая перекрывает собой слуховой проход и значительно снижает слух.Тоже самое может произойти и потому, что в ушах накапливается большое количество серы, а так как она клейкая - образуются сгустки, которые и называются пробками.Неправильная гигиена ушей, а именно использование ватных палочек, может привести к тому, что в слуховых проходах появятся серные пробки. Палочкой человек в буквальном смысле слова заталкивает серу, чем наносит себе же ущерб, оставляя барабанную перепонку без кислорода. Кстати, поэтому и снижается моментально слух, вплоть до полной, но временной, потери слуха на одно ухо, в котором образовалась пробка.Удалять серную пробку лучше с помощью отоларинголога, который проведет процедуру очищения за несколько минут, причем абсолютно безболезненно и самое главное - безопасно, чего не скажешь о домашних способах избавления от пробки в ухе.