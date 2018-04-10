Ученые нашли в ягодах вещества, уничтожающие рак

Наибольшая концентрация выявлена в клюкве, малине и чернике.Некоторые виды дикорастущих ягод содержат в себе уникальные органические соединения, которые при правильном применении способны замедлить процессы старения и даже помочь вылечить раковые заболевания. К такому выводу пришли финские учёные под руководством доктора Минной Рахнасто-Рилла.Исследователи установили, что указанные частицы способны подавлять поражённые онкологией гены, что в свою очередь замедляет процессы роста опухоли. По словам специалистов, речь идёт о пигментах, усиливающих действие энзима сиртуин-6, который отвечает за построение структуры ДНК.Наибольшая концентрация подобного рода соединений выявлена в таких ягодах, как клюква, малина, черника и черная смородина. По данным исследователей, выделение сиртуин-6 у людей, активно употребляющих в пищу указанные ягоды, увеличивается в 55 раз. Эксперты намерены углубить изучение этой взаимосвязи и привлечь к ней внимание мирового научного сообщества.