Как укрепить и очистить печень

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Заботиться о своей печени должен каждый человек. Современная обстановка такова, что даже непьющий и некурящий спортсмен может обнаружить себя в приемном покое, с довольно неприятными симптомами. Многие ли из вас — непьющие и некурящие спортсмены? Нам хотелось бы думать, что да.Естественный фильтр, которым является наша печень, с каждым годом испытывает все больше внешних воздействий. Последствия от ее загрязнения самые неприятные: вялость и депрессия — только верхушка айсберга. Плюс к ним вы получаете проблемы практически со всеми органами тела. Ведь не очищенная печенью кровь циркулирует по всему организму. Вот несколько простых правил, соблюдение которых может помочь вам укрепить и очистить печень. Они вам наверняка пригодятся.Начните с простого. Ограничивать себя в еде придется хотя бы раз в месяц. Одна разгрузочная неделя сделает с вашим организмом и телом чудеса, а заодно и даст отдых многострадальной печени. В течение этой недели воздержитесь от жирного, сладкого, жареного и острого. Все продукты лучше будет употреблять сырыми, печеными или вареными. Приветствуется обилие белка. Составьте рацион, который будет включать четыре приема пищи в день. Завтрак из каши на молоке, ланч с запеченными овощами и рыбой, обед из протертого супа и свежего салата, ужин — постная свинина или курица, с гарниром из тех же овощей.Чем больше жидкости вы употребляете в день — тем быстрее может вымывать токсины ваша печень. Оптимальный объем составляет около 2-х литров. Зеленый чай станет отличным подспорьем в деле очистки печени. Старайтесь употреблять его каждый день, с утра или днем, например.Точно так же, как достаточное количество выпиваемой в сутки воды, спорт способен очистить вашу печень от токсинов. Ведь эти вещества выводятся и через кожу, вместе с потом. Стандартных трех раз в неделю будет достаточно, чтобы держать в форме свой организм — во всех смыслах.Человеку, решившему взерьез взяться за свое здоровье, придется стать внимательнее к окружающему миру. Старайтесь не попадать в места, где работают с химическими элементами — обработка инсектицидами и пестицидами. Усилители вкуса, консерванты, красители и ароматизаторы будут выводиться из организма все той же печенью, поэтому читайте состав абсолютно всех продуктов, которые попадают на стол. По тем же самым причинам нужно очень тщательно промывать фрукты и овощи, ведь их наверняка обрабатывали на полях.Лучше повторить очевидное, чем забыть о главном: алкоголь без меры и никотин должны уйти из жизни каждого человека, заботящегося о своем здоровье. По крайней мере, на период очистки и укрепления печени, об этих вредных привычках желательно забыть.После понимания базовых принципов очистки, не кидайтесь чистить печень просто так, руководствуясь, к примеру, близкими праздниками. Перед тем, как приняться за дело, сдайте анализы — АЛТ, АСТ и прочие. Если они завышены, если показатели билирубина и щелочной фосфотазы зашкаливают за средний уровень, тогда и принимайтесь за очищение организма. В противном случае, вы рискуете накоплениями камней в желчном пузыре и прочими неприятностями. Не говоря уж о впустую потраченном времени и деньгах.На рынке сейчас существует довольно большое количество препаратов, которые позиционируются как сильнейшие гепатопротекторы. Если вы решили поддержать организм подобной тяжелой артиллерией — обязательно проконсультируйтесь с врачом. В случае наличия такой необходимости, поддерживающие печень таблетки обычно идут параллельным полным курсом, во время которого нужно укреплять организм и нормальным естественным образом жизни.