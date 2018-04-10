Болезни ногтей: на что они указывают?



изменению формы и размеров;



дистрофическим изменениям;



изменениям цвета.





различные виды деформаций ногтевой пластины, полная или частичная потеря ногтя;



появление поперечной исчерченности, продольных борозд и различных видов гребешков;



нередко формируются точечные углубления;



ногти истончаются, шелушатся, ломаются;



нагноение под ногтями, на подушечках, по протяженности кутикулы;



изменяется цвет ногтей: становятся мутными, бледными.





прием витаминно-минеральных комплексов;



терапия, направленная на укрепление ногтевой пластины и повышение ее защитных свойств;



ванночки, массаж пальцев для стимуляции кровообращения;



при выявлении грибковых и бактериальных видов поражений назначаются соответствующие препараты.



Любые патологические изменения формы, цвета и плотности ногтей могут указывать на болезни внутренних органов. Эти изменения могут формироваться в любом возрасте, независимо от пола. Дерматологи отмечают, что болезни ногтей могут выступать как самостоятельная патология, а также как симптом соматических или инфекционных заболеваний. MedAboutMe расскажет, на какие симптомы изменений ногтей необходимо обратить особое внимание.Видов поражений ногтей огромное разнообразие. В клинической практике все поражения ногтей принято классифицировать по:Изменений формы и размеров ногтей большое количество. Их разнообразие просто поражает. Некоторые формы изменений были описаны тысячелетия назад, например, гиппократовы ногти. Симптомы таких изменений сводятся к расширению верхних фаланг пальцев (барабанные палочки), изменяется размер ногтя, они становятся выпуклыми, широкими и начинают напоминать стекло у часов. Чаще всего формирование такого вида ногтей связывают с болезнями сердца и сосудов.Микрохиния — маленькие укороченные ногти. Такие изменения могут быть связаны с наследственностью и иметь врожденный характер. Иногда это приобретенная патология, которая всегда является проявлением болезней внутренних органов. Некоторые специалисты связывают микрохинию с вредной привычкой грызть ногти.При онихогрифозе ногтевая пластина утолщается, искривляется и формируется так называемый ноготь птицы. Кроме изменения формы, характерно изменение цвета. Причинами таких проявлений будут различные травмы, болезни эндокринной системы, а также процессы, связанные с нарушением кератинизации кожных покровов.Онихауксис — утолщение и последующее увеличение размеров ногтей. Этот процесс чаще происходит за счет подлежащих тканей. Сами ногти теряют свою прозрачность и изменяют цвет. Причин таким изменения довольно много: начиная от небрежного и травматичного маникюра и заканчивая серьезными болезнями внутренних органов и обменных процессов.Когда ноги внешне напоминают ложку и по центру отмечается углубление, доктор ставит диагноз — койлонихии.Иногда ногти могут отсутствовать на всех пальцах или только на нескольких — анонихия. Такие проявления объясняются пороками внутриутробного развития или же могут быть следствием приобретенной болезни.К числу дистрофических изменений можно отнести поперечные и продольные борозды на ногтях, канавки по длине, ломкость ногтей. Причинами таких изменений могут быть: травмы ногтей, некачественный маникюр, использование агрессивных средств по уходу за руками, разнообразные болезни внутренних органов.Иногда ногти могут сильно размягчаться и расщепляться по свободному краю. Визуально такие изменения делают ноготь похожим на веер. Такое изменение ногтей в медицине принято называть гаплонихией. Причины могут скрываться в нарушениях обменных процессов, дефиците некоторых минералов и витаминов, а также болезнях внутренних органов.При онихоптозе ногти начинают отслаиваться от ложа, прослеживаются симптомы воспаления. Такое явление указывают на серьезные болезни и может свидетельствовать о различных серьезных системных заболеваниях. Нельзя исключать болезни эндокринной системы, травмы. Онихоптоз может указывать на сифилис.Ониходистрофия — изменение структуры и формы ногтя, причина которого скрывается в аномальном протекании трофических процессов. Если рассматривать ногти, то они становятся мутными, истонченными, наблюдается продольное или поперечное расслоение. Сами ногти становятся шероховатыми, появляются борозды, углубления, частичное или полное разрушение ногтя. Причины таких изменений могут оказаться врожденными или же указывать на длительно существующую интоксикацию. Нельзя исключать травмирующий фактор.Ногти довольно часто поражаются различными инфекциями с развитием характерных симптомов. Чаще всего специалистами диагностируются грибковые поражения, реже — бактериальные. Особенно опасны грибковые поражения, требующие длительного и сложного лечения. В противном случае развиваются осложнения вплоть до потери ногтей.Несмотря на все широкий спектр разнообразных возбудителей болезней ногтей и разнообразие симптомов, врачами выделяются общие:Некоторые виды грибкового поражения ногтей проявляются их утолщением, изменением цвета, ломкостью, воспалением околоногтевого ложа, кутикулы.Диагностикой и лечением болезней ногтей занимается врач-дерматолог. Диагноз выставляется на основе опроса, осмотра и некоторых лабораторных и инструментальных видов исследования.При опросе врача интересует наличие хронических и острых заболеваний внутренних органов, нарушения обменных процессов. Особенно тщательно врачи опрашивают пациентов на предмет профессиональных вредностей.После этого доктор приступает непосредственно к осмотру ногтей, как на руках, так и ногах, проводится соскоб. Материал для исследования отправляется в лабораторию, где делают посев и выявляют возбудителя.Обязательно назначается ряд общих исследований: анализ мочи, крови, кала. При подозрении на связь состояния ногтей и соматических патологий, к процессу лечения и диагностики привлекаются другие специалисты: кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи и многие другие.Лечение определяется поставленным диагнозом и причиной таких изменений. И это включает не только лечение ногтей, но и причину возникновения болезни.Если говорить о лечении ногтей, то существуют общие рекомендации, которые характерны для любых изменений:Чтобы не допустить развития болезней ногтей, необходимо принимать комплекс профилактических мер: полноценный, качественный и безопасный уход за ногтями и кутикулой. Стоит помнить, что маникюр не у профессионалов может быть крайне опасным.