Аденоидит: почему воспаляется миндалина?

Аденоидит — это воспалительный процесс, развивающийся в глоточной миндалине. Такое заболевание может иметь острое или хроническое течение и напрямую связано с воздействием инфекционной флоры на организм. В том случае, если не проводить лечение данной патологии, существует большая вероятность распространения инфекции на трахеобронхиальное дерево.Как правило, в подавляющем большинстве случаев глоточная миндалина воспаляется у детей. При этом формированию этого заболевания наиболее подвержены дети в возрасте от трех до девяти лет. Уровень распространенности хронического аденоидита среди детской возрастной группы составляет примерно два случая на тысячу населения. Однако у взрослых людей такая болезнь также может возникать, хотя и встречается она гораздо реже. Стоит заметить, что какой-либо зависимости от пола не прослеживается. По данным статистики, около сорока процентов случаев этого патологического процесса в дальнейшем осложняется хроническими воспалениями со стороны бронхолегочной системы.Глоточная миндалина является одним из компонентов лимфоидного глоточного кольца. Так же, как и другая лимфоидная ткань, в первую очередь она отвечает за защиту организма от инфекционной флоры. Ее воспаление может быть спровоцировано как бактериальной флорой, так и вирусами. Среди вирусных возбудителей наибольшее значение имеют герпесвирусы и аденовирусы. Что касается бактерий, которые могут спровоцировать такую патологию, то к ним относятся стрептококки, стафилококки, энтеробактерии и многие другие.Существует ряд предрасполагающих факторов, которые значительно повышают вероятность возникновения данной болезни. В первую очередь к ним относится снижение уровня иммунной защиты. Спровоцировать угнетение иммунитета могут различные хронические заболевания, в том числе и инфекционные, недостаточное поступление в организм витаминов, вредные привычки, переохлаждение и многое другое. Большое значение имеют разнообразные аномалии развития лимфоидных структур, искривление носовой перегородки, дефекты в носовых раковинах и так далее. В том случае, если человек систематически контактирует с слишком сухим или горячим воздухом, парами химических веществ, это значительно повышает вероятность развития у него аденоидита.В первую очередь воспаление глоточной миндалины может иметь острый, подострый или хронический характер. Острая форма устанавливается в том случае, если общая продолжительность заболевания не превышает двух недель. При этом эпизоды такого воспалительного процесса диагностируются не чаще трех раз за год. Подострая форма в большинстве случаев является следствием недостаточно хорошо пролеченного острого процесса. Она подразумевает под собой наличие клинической картины на протяжении от четырнадцати до двадцати пяти суток. При хронической форме симптомы наблюдаются более одного месяца. Помимо этого, хроническая форма устанавливается в том случае, если патология возникает более трех раз за год.Хронический воспалительный процесс на основании сопутствующих морфологических изменений делится на отечно-катаральный, серозно-экссудативный и слизистой-гнойный варианты. При отечно-катаральном варианте миндалина увеличивается в размерах за счет нарастающего отека, а также становится гиперемированной. Серозно-экссудативный вариант сопровождается гипертрофией лимфоидной ткани и выделением большого количества серозного экссудата. При слизисто-гнойном варианте лимфоидные структуры также гипертрофируются, однако вместе с серозными массами выделяется гной.Каких-либо специфических симптомов аденоидита не существует. Первоначально больной человек может обращать внимание на дискомфорт и чувство щекотания в задних отделах носа. Через некоторое время характерно появление ночного храпа. По мере прогрессирования патологического процесса отмечается ухудшение носового дыхания и выделение из носа большого количества слизистых масс. В большинстве случаев клиническая картина дополняется приступообразным кашлем, не сопровождающимся отхождением мокроты.За счет дальнейшего развития воспаления присоединяются такие симптомы, как общая интоксикация организма, болевой синдром и увеличение объема выделений из носовой полости. Общий интоксикационный синдром проявляется повышением температуры тела до субфебрильных или фебрильных значений, выраженной слабостью и недомоганием. Возникшая боль, как правило, не имеет четкой локализации, однако она усиливается в момент глотания. Выделяемая из носа слизь приобретает гнойный характер. Дыхание носом настолько затрудняется, что больной человек вынужден дышать с помощью рта. Могут отмечаться такие признаки, как давящая боль в ушах, увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов, а также изменение голоса.Диагностика данной болезни складывается из общего осмотра больного человека и дополнительных методов исследования. К инструментальным методам диагностики относятся мезофарингоскопия и задняя риноскопия. Оба эти способа позволяют обнаружить воспалительные изменения и оценить степень их выраженности. Из лабораторных анализов применяются общий анализ крови и бактериологическое исследование отделяемого из носовой полости.Для лечения миндалины могут использоваться антибактериальные или противовирусные препараты. Кроме этого, возможно назначение гипосенсибилизирующих средств, сосудосуживающих капель, дезинтоксикационных мероприятий и топических глюкокортикостероидов. Хороший эффект оказывают различные физиотерапевтические процедуры.В некоторых случаях существует необходимость проведения хирургического вмешательства, которое называется аденоидэктомией.Основными методами профилактики являются повышение уровня иммунной защиты и своевременное лечение возникающих инфекционных заболеваний.