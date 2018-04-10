Учёные узнали, как остановить слепоту
Американские учёные нашли способ остановить слепоту — в основе метода лежит применение стволовых клеток.
Открытый экспертами способ будет эффективен при лечении макулодистрофии — от этого заболевания, по статистике, страдает свыше 200 миллионов человек. Его развитие связано с поэтапным утончением эпителия сетчатки, что в итоге приводит к потере зрения.
Американские учёные разработали инновационный имплант, который крепится на обратную сторону глаза. Имплант покрыт сетью пигментных клеток, сделанных из стволовых клеток эмбриона. В ходе опыта биологи доказали, что применение разработки позволяет остановить процесс падения зрения, а в ряде случаев — улучшить фокусировку.
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