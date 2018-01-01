Какие болезни могут вызвать скрытые инфекции у мужчин

Большинство молодых мужчин уверено в том, что если у них нет никаких внешних проявлений болезней, значит, они абсолютно здоровы. Но это не совсем верно, так как есть целый ряд инфекций, которые при заражении ими длительно, порой годами, себя не проявляют. Но это совершенно не значит, что коварный вирус, бактерия или простейшие, вызывающие эти патологии, не опасны. Они могут нанести здоровью мужчины существенный вред, а также, передаваясь партнерше, могут неблагоприятно влиять и на нее. В периоды резкого ослабления иммунитета они способны к активации, формируя выраженную клиническую картину. Выявить их помогают специфические анализы крови, а для лечения нужны грамотно подобранные лекарства. Чем же опасны подобные инфекции?Та инфекция, которая формирует выраженные дискомфортные симптомы — боль, выделения — немедленно привлечет внимание мужчины, заставив его обратиться к специалисту и провести лечение, а вот о скрытых болезнях многие зачастую не подозревают. Коварство подобных инфекций заключается в том, что передаваясь половым или бытовым путем, они могут длительно находиться в организме, ни единым симптомом не выдавая своего наличия. При стечении особых обстоятельств, на фоне обострения соматических болезней, в периоды снижения иммунитета или под влиянием хронических стрессов, инфекция способна запустить бурное развитие симптомов, осложняющих и без того не самое лучшее состояние. Если это половая инфекция, преимущественно локализованная в области мочеполовых органов, она может провоцировать хроническое прогрессирующее воспаление, вызывать такие болезни как простатит, цистит, или становиться причиной бесплодия и п—роблем с мужской силой.Постоянное наличие в организме возбудителя, будь то вирус, грибок или бактерия — это раздражение и перевозбуждение иммунной системы. Она пытается бороться с возбудителем, но не может полностью его уничтожить, формируя своеобразную «бомбу» с замедленным действием. Изменение постоянства внутренней среды организма, подавление иммунной защиты приводит к тому, что вирусы или микробы активизируются, формируя субъективно неприятные симптомы или приводя к воспалению, серьезным поражениям половых органов. Наиболее часто по такому принципу развивается хронический простатит, который существенно влияет на репродуктивное здоровье мужчины. Если же подобная инфекция выявляется затем и у партнерши, это может грозить серьезным разладом в отношениях. Сложно выявить момент, когда произошло заражение и кто из партнеров был источником, что вызывет недоверие в паре, зачастую до развода.Преимущественный путь передачи инфекции для данных болезней — половой, хотя для многих из них актуальны и бытовые варианты заражения. Для мужского здоровья именно половой путь передачи — один из ведущих, так как вирус или микроб, иные возбудители локализуются в области репродуктивных органов. Изначально попадая в область уретры, инфекция проникает вверх по слизистой, распространяясь на область гениталий, провоцируя раздражение и хроническое воспаление. Наиболее «популярные» из возбудителей — вирус генитального герпеса, а также вирус папилломы, а также грибки кандида, уреаплазма, хламидии и некоторые другие. Нередко у мужчин, собственно, как и у женщин, преобладает в отношении этих возбудителей бессимптомное носительство. Но всегда есть риск того, что при стечении обстоятельств это носительство реализуется в уже выраженную инфекцию.Зачастую мужчины приходят к врачу только в случае острой необходимости, если в области гениталий возникают крайне неприятные и болезненные симптомы. Если же никаких жалоб нет, все функции репродуктивных органов сохранены, сильный пол считает, что посещение врача не нужно — они здоровы. В большинстве ситуаций это ошибочное мнение, и бурная молодость с невоздержанностью в половых связях приносит с собой в наследство скрытые болезни, которыми мужчины к тому же награждают своих жен.В итоге при планировании ребенка возникает проблема бесплодия, в том числе и по вине мужчины, и тогда проводятся обследования. Анализ крови на скрытые инфекции выявляет порой целый «букет» патологий. Если же заранее позаботиться о свое мужском здоровье, можно выявить проблемы в самом начале. Так, анализ крови или иных биологических сред (выделения уретры, реже — моча) на инфекции показан с целью профилактики мужчинам, у которых было более двух партнерш в жизни. В последующем рекомендовано повторять этот анализ крови раз в 6-12 месяцев. Естественно, что дополнительно полное обследование важно пройти в период планирования малыша уже вместе с супругой.Лечение нужно при выявлении инфекций, которые проявляют активность и приводят к хроническому воспалительному процессу. Кроме того, требуется прием лекарств для подавления активности вирусов, от которых невозможно полностью избавиться (герпеса, папилломы или цитомегаловируса). После полного обследования, проведенного врачом, на основании полученных результатов составляется план лечения, в который включаются как медикаментозные методы, так и дополнительные, общие рекомендации. Все лекарства применяют только в указанных дозировках и строго под контролем врача, параллельно проводя лечение и партнерши. Это нужно, чтобы в дальнейшем избежать рецидивов и добиться максимального эффекта.Если выявлены инфекции, поддающиеся лечению антибиотиками или иными препаратами, применяются лекарства соответственно чувствительности возбудителя. Если это вирусная инфекция, применяют препараты, укрепляющие иммунитет и подавляющие активность вирусов. Контроль за эффективностью лечения проводится в определенные сроки, определяемые специалистом. Чаще всего активность подобных инфекций отслеживают по уровню иммуноглобулинов класса М, отражающих реактивацию возбудителя.