Ботулизм: что это и где он может быть?

Часто в повседневной жизни современные люди забывают об осторожности, просто не замечая источников смертельной угрозы. Кажется, чего можно опасаться в быту? Никто не боится куска ветчины или банки овощных консервов. Да и к грибам большинство россиян относится спокойно: съедобные – значит, все в порядке.Однако в обычных продуктах питания часто таятся микроорганизмы, способные убить человека. Речь идет о возбудителях ботулизма. Так что это за невидимые враги и как обезопасить себя от них?Главное, что нужно знать о ботулизме – эта болезнь может привести к летальному исходу. Она убивает людей целыми семьями, поскольку за общим столом все едят одно и то же. Настоящая трагедия, когда один ребенок остается сиротой или мать хоронит мужа и всех своих детей.Слово «ботулизм» произошло от латинского botulus – колбаса, поскольку бельгийский бактериолог Эмиль ван Эрменгем в конце XIX века выделил возбудителя болезни из остатков ветчины, съеденной умершими пациентами.Clostridium botulinum – это бактерия, которая в процессе жизнедеятельности вырабатывает токсин, отравляющий организм человека. Данный микроорганизм и его споры очень устойчивы, с ними не справиться с помощью высушивания, воздействия ультрафиолетовых лучей, замораживания, использования столового уксуса или поваренной соли, поэтому многие виды консервирования продуктов не способны обезопасить человека от болезни.Считается, что люди умирали от ботулизма с незапамятных времен. Рост количества жертв этой болезни, пришедшийся на наше время, объясняется повсеместным распространением консервов и колбасных изделий. И хотя пища является основным источником заражения, бактерии могут попасть в организм человека через открытую рану. Особенно опасен ботулизм для грудных младенцев, чей организм еще не имеет никаких защитных механизмов для борьбы с инфекцией.Коварство этой болезни заключается и в том, что ее сложно определить на ранней стадии. Первые симптомы ботулизма совпадают с признаками обычного пищевого отравления. Это тошнота, рвота, боль в животе, общее недомогание. А тем временем выработанный бактериями ботулотоксин быстро всасывается в кишечник и распространяется по всему организму через кровь. Болезнь поражает жизненно важные органы. Повышается температура, возникает головная боль, одышка, сухость во рту.Не получивший должного лечения больной умирает, когда отказывает его дыхательная система. Поэтому при первых подозрениях на ботулизм следует обратиться к врачу, ведь инкубационный период болезни длится от нескольких часов до одного дня, затем состояние зараженного человека стремительно ухудшается. И ему уже невозможно будет помочь.Чаще всего источником заражения является пища. Бактерии производят смертельный токсин, находясь в продуктах питания. Наиболее опасными из них являются консервированные грибы домашнего изготовления, именно они виновны в 70% случаев ботулизма в России. Также заразиться можно и от других «закруток». Овощные консервы, в которых содержатся свекла, фасоль и шпинат, представляют наибольшую угрозу.Встречаются болезнетворные бактерии и в консервированы фруктах, особенно если до переработки они были перезрелыми и залежавшимися. Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, копченая и соленая рыба, консервированный тунец тоже могут стать источниками заражения. Clostridium botulinum находили и в продуктах, произведенных промышленными предприятиями.А детям в возрасте до одного года врачи не рекомендуют есть мед, поскольку даже этот продукт может содержать болезнетворные споры. Они не опасны для тех, кто постарше, ведь после достижения 6-месячного возраста человеческий организм начинает справляться с подобными угрозами. Для взрослых людей угрозу представляют не сами микроорганизмы, а выработанный ими токсин.Кроме того, споры бактерий могут попасть и в открытую рану, если ее не обработать должным образом.Прежде всего, необходимо внимательно осматривать консервы перед употреблением. Вздувшиеся банки следует незамедлительно выбрасывать. С домашними заготовками, если вы не уверены в их безопасности, нужно поступать так же. Помните, что ботулотоксин не влияет на цвет, вкус и запах пищи, его невозможно распознать.Споры Clostridium botulinum устойчивы ко многим обычным методам обеззараживания продуктов. Они прекрасно себя чувствуют в безвоздушной среде. Единственно возможный метод обезопасить себя и свою семью – это тщательное кипячение продуктов. Причем, если вы собираетесь заняться консервированием в домашних условиях, необходимо хорошенько прокипятить и банки, и крышки.Бактериологи рекомендуют подвергать консервированные продукты термической обработке перед употреблением в пищу – они должны не менее 30 минут находиться под воздействием температуры выше 100 градусов. Это позволяет уничтожить образовавшийся токсин.Ботулизм – смертельно опасное заболевание, которое нельзя лечить в домашних условиях. При первом же подозрении лучше вызвать машину скорой помощи. Пока она едет, больному можно дать слабительное средство, сделать промывание желудка, очистительную клизму. Нужно удалить из кишечника остатки инфицированной пищи с еще не впитавшимся в кровь токсином.При своевременном обращении к врачу и должном лечении, ботулизм обычно проходит через три недели, хотя остаточные проявления слабости (головная боль, недомогание) могут преследовать человека в течение полутора месяцев после заражения. Для восстановления сил в период реабилитации пациенту могут быть полезны отвары эхинацеи, подорожника или корицы.