7 симптомов, требующих консультации эндокринолога

Щитовидная железа играет очень важную роль в регуляции обмена веществ, росте клеток и тканей организма. Она вырабатывает йодсодержащие гормоны, при дефиците которых в организме развивается гипотиреоз, а при избытке — гипертиреоз. Оба недуга вызывают развитие самых разных негативных последствий, но человек замечает их не всегда, а еще чаще игнорирует ухудшение здоровья, списывая все на недосып и усталость. Какие симптомы должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу?Степень увлажненности и жирности кожи, скорость роста волос и внешний вид ногтей во многом определяются уровнем тиреоидных гормонов в организме. При обильном выпадении волос, особенно в гораздо больших количествах, чем раньше, при появлении на голове залысин, проплешин рекомендуется немедля посетить эндокринолога. Если вследствие повышенного потоотделения кожа становится более влажной и теплой, то это указывает на гипертиреоз, а вот если эпидермис на теле стал более сухим, а чувство стянутости и шелушения стало постоянным спутником, то, скорее всего, речь идет о гипотиреозе. Об этом же свидетельствуют и тонкие, слоящиеся ногти, имеющие продольную или поперечную исчерченность.Ощущение першения в горле и неприятные ощущения при глотании знакомы каждому. Чаще всего их связывают с простудными инфекциями и не спешат обращаться к врачу, тем более, если болезнь не сопровождается подъемом температуры и другими симптомами, характерными для ОРВИ или гриппа. Но если такие признаки возникают регулярно, не стоит так опрометчиво от них отмахиваться. Все дело в том, что гипотиреоз, развивающийся на фоне длительного и стойкого дефицита гормонов щитовидной железы, способен вызывать так называемый микседематозный отек.Его признаки легко спутать с признаками простуды. Человек может столкнуться с затруднением носового дыхания, отеком и утолщением голосовых связок, что приводит к появлению охриплости. Если при этом отекают лицо, конечности, то следует как можно скорее обратиться за консультацией к эндокринологу. Кстати, боль в горле, похожая на боль при ангине, характерна и для увеличенной щитовидной железы, то есть гипертиреоза.С появлением такой болезни, как синдром хронической усталости, люди, всецело отдающие себя работе, стали списывать на нее все свои недомогания. Действительно, при отсутствии полноценного ночного отдыха и повышенных умственных нагрузках трудно рассчитывать на хорошее самочувствие. Повышенную сонливость, слабость, плохое настроение и снижение работоспособности все больше относят на счет хронической усталости, а между тем это может быть признаком нарушения работы щитовидной железы. Например, при гипертиреозе человек становится раздражительным, беспокойным, тревожным. Он может жаловаться на патологическую отвлекаемость и нарушение памяти.При недостатке тиреоидных гормонов наблюдается замедленное восприятие информации, сложности с переключением внимания, снижение памяти и интеллекта, слабость, повышенная утомляемость. Все эти симптомы нельзя оставлять без внимания, так как может развиться тяжелое осложнение с нарастанием всех вышеописанных признаков. Ускорить наступление смертельно опасных осложнений гипо- и гипертиреоза способны физические и психоэмоциональные перегрузки, острые инфекции, прием снотворных и алкоголя.Избыток или недостаток тиреоидных гормонов затрагивает и пищеварительный тракт. В обоих случаях наблюдаются нарушения метаболизма, но если при гипертиреозе человек не жалуется на аппетит, но при этом масса его тела стабильно снижается, то гипотиреоз может вызывать рост массы тела и это на фоне снижения аппетита. В первом случае человека нередко мучает диарея, приступы боли в животе, а во втором появляется склонность к запорам на фоне дискинезии толстой кишки и желчевыводящих протоков. Все дело в том, что при гипертиреозе обмен веществ в организме начинает протекать «быстрее», а значит и процесс переваривания пищи существенно ускоряется. При гипотиреозе наблюдается обратная ситуация, когда метаболизм «замедляется», а вместе с ним замедляют свою работу и органы ЖКТ.Повышенное до 120 ударов в минуту и более сердцебиение указывает на нарушение работы щитовидной железы. При этом больной может ощущать биение сердца в области головы, живота, шеи. При переизбытке тиреоидных гормонов появляется тенденция к росту систолического давления, а вот диастолическое при этом снижается. Симптомами гипотиреоза являются гипотония и брадикардия. Кровеносная система не способна снабжать органы и ткани кровью в достаточных объемах. Все это еще больше ухудшает состояние сердца и сосудов, а вместе с тем и самочувствие человека. Он может падать в обмороки, страдать от звона в ушах, слабости и тошноты.Ухудшение интимной жизни, снижение ее качества чаще всего связывают с тяжелой работой и хроническим недосыпом. Постоянные половые партнеры могут грешить на привычку и бытовые неурядицы, не подозревая, что их настроение и желание заниматься любовью во многом определяется уровнем гормонов щитовидной железы в организме. Если женщины замечают, что снижение либидо наблюдается на фоне нарушения менструального цикла, то стоит как можно быстрее сдать анализ на количество гормонов щитовидной железы. Мужчины, имеющие проблемы с эрекцией, нередко стесняются обращаться к врачам и предпочитают решать проблему самостоятельно, принимая специальные лекарственные препараты, не подозревая, что для улучшения интимной жизни им достаточно обратиться к эндокринологу.Есть способы самостоятельного диагностирования дисфункции щитовидной железы. К ним относят пальпацию. Если щитовидная железа увеличена, то человек может заметить это при прощупывании горла под гортанью. Еще один метод диагностики предусматривает проведение такого теста: необходимо встать и вытянуть перед собой руки параллельно полу. Появившийся тремор в конечностях укажет на то, что проблемы с щитовидной железой все-таки есть. К другим симптомам нарушения работы этого органа относят головные боли, повышенную потливость, резкую смену настроения, слабость мышц.Надо сказать, что не всегда подобные признаки указывают на гипер- или гипотиреоз. Речь может идти о тиреоидите — болезни, связанной с воспалением щитовидной железы. Она не требует гормональной терапии, но лечить ее все-таки надо. При обращении к врачу специалист может назначить противовоспалительные препараты и бета-блокаторы, которые облегчат прохождение острого периода, и ускорят выздоровление.