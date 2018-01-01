7 симптомов, требующих консультации эндокринолога
Ухудшение состояния волос, кожи и ногтей
Степень увлажненности и жирности кожи, скорость роста волос и внешний вид ногтей во многом определяются уровнем тиреоидных гормонов в организме. При обильном выпадении волос, особенно в гораздо больших количествах, чем раньше, при появлении на голове залысин, проплешин рекомендуется немедля посетить эндокринолога. Если вследствие повышенного потоотделения кожа становится более влажной и теплой, то это указывает на гипертиреоз, а вот если эпидермис на теле стал более сухим, а чувство стянутости и шелушения стало постоянным спутником, то, скорее всего, речь идет о гипотиреозе. Об этом же свидетельствуют и тонкие, слоящиеся ногти, имеющие продольную или поперечную исчерченность.
Першение и дискомфортные ощущения в горле указывают на гипотиреоз
Ощущение першения в горле и неприятные ощущения при глотании знакомы каждому. Чаще всего их связывают с простудными инфекциями и не спешат обращаться к врачу, тем более, если болезнь не сопровождается подъемом температуры и другими симптомами, характерными для ОРВИ или гриппа. Но если такие признаки возникают регулярно, не стоит так опрометчиво от них отмахиваться. Все дело в том, что гипотиреоз, развивающийся на фоне длительного и стойкого дефицита гормонов щитовидной железы, способен вызывать так называемый микседематозный отек.
Его признаки легко спутать с признаками простуды. Человек может столкнуться с затруднением носового дыхания, отеком и утолщением голосовых связок, что приводит к появлению охриплости. Если при этом отекают лицо, конечности, то следует как можно скорее обратиться за консультацией к эндокринологу. Кстати, боль в горле, похожая на боль при ангине, характерна и для увеличенной щитовидной железы, то есть гипертиреоза.
Повышенная утомляемость — еще один признак болезни
С появлением такой болезни, как синдром хронической усталости, люди, всецело отдающие себя работе, стали списывать на нее все свои недомогания. Действительно, при отсутствии полноценного ночного отдыха и повышенных умственных нагрузках трудно рассчитывать на хорошее самочувствие. Повышенную сонливость, слабость, плохое настроение и снижение работоспособности все больше относят на счет хронической усталости, а между тем это может быть признаком нарушения работы щитовидной железы. Например, при гипертиреозе человек становится раздражительным, беспокойным, тревожным. Он может жаловаться на патологическую отвлекаемость и нарушение памяти.
При недостатке тиреоидных гормонов наблюдается замедленное восприятие информации, сложности с переключением внимания, снижение памяти и интеллекта, слабость, повышенная утомляемость. Все эти симптомы нельзя оставлять без внимания, так как может развиться тяжелое осложнение с нарастанием всех вышеописанных признаков. Ускорить наступление смертельно опасных осложнений гипо- и гипертиреоза способны физические и психоэмоциональные перегрузки, острые инфекции, прием снотворных и алкоголя.
Нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Избыток или недостаток тиреоидных гормонов затрагивает и пищеварительный тракт. В обоих случаях наблюдаются нарушения метаболизма, но если при гипертиреозе человек не жалуется на аппетит, но при этом масса его тела стабильно снижается, то гипотиреоз может вызывать рост массы тела и это на фоне снижения аппетита. В первом случае человека нередко мучает диарея, приступы боли в животе, а во втором появляется склонность к запорам на фоне дискинезии толстой кишки и желчевыводящих протоков. Все дело в том, что при гипертиреозе обмен веществ в организме начинает протекать «быстрее», а значит и процесс переваривания пищи существенно ускоряется. При гипотиреозе наблюдается обратная ситуация, когда метаболизм «замедляется», а вместе с ним замедляют свою работу и органы ЖКТ.
Нарушения работы сердечно-сосудистой системы
Повышенное до 120 ударов в минуту и более сердцебиение указывает на нарушение работы щитовидной железы. При этом больной может ощущать биение сердца в области головы, живота, шеи. При переизбытке тиреоидных гормонов появляется тенденция к росту систолического давления, а вот диастолическое при этом снижается. Симптомами гипотиреоза являются гипотония и брадикардия. Кровеносная система не способна снабжать органы и ткани кровью в достаточных объемах. Все это еще больше ухудшает состояние сердца и сосудов, а вместе с тем и самочувствие человека. Он может падать в обмороки, страдать от звона в ушах, слабости и тошноты.
Снижение либидо и эректильная дисфункция
Ухудшение интимной жизни, снижение ее качества чаще всего связывают с тяжелой работой и хроническим недосыпом. Постоянные половые партнеры могут грешить на привычку и бытовые неурядицы, не подозревая, что их настроение и желание заниматься любовью во многом определяется уровнем гормонов щитовидной железы в организме. Если женщины замечают, что снижение либидо наблюдается на фоне нарушения менструального цикла, то стоит как можно быстрее сдать анализ на количество гормонов щитовидной железы. Мужчины, имеющие проблемы с эрекцией, нередко стесняются обращаться к врачам и предпочитают решать проблему самостоятельно, принимая специальные лекарственные препараты, не подозревая, что для улучшения интимной жизни им достаточно обратиться к эндокринологу.
Какие еще симптомы характерны для дисфункции щитовидной железы?
Есть способы самостоятельного диагностирования дисфункции щитовидной железы. К ним относят пальпацию. Если щитовидная железа увеличена, то человек может заметить это при прощупывании горла под гортанью. Еще один метод диагностики предусматривает проведение такого теста: необходимо встать и вытянуть перед собой руки параллельно полу. Появившийся тремор в конечностях укажет на то, что проблемы с щитовидной железой все-таки есть. К другим симптомам нарушения работы этого органа относят головные боли, повышенную потливость, резкую смену настроения, слабость мышц.
Надо сказать, что не всегда подобные признаки указывают на гипер- или гипотиреоз. Речь может идти о тиреоидите — болезни, связанной с воспалением щитовидной железы. Она не требует гормональной терапии, но лечить ее все-таки надо. При обращении к врачу специалист может назначить противовоспалительные препараты и бета-блокаторы, которые облегчат прохождение острого периода, и ускорят выздоровление.
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