Как правильно мыть голову

Мытье головы является регулярной гигиенической процедурой. Казалось бы, что в этом сложного? Врачи-трихологи считают, что мытье головы - это занятие очень важное, а делать это стоит с соблюдением определенных правил. Каких? Читай ниже.1. Аккуратно и старательно расчеши волосы массажной щеткой по всей длине. Для чего это нужно? Приток крови к голове сразу же усилится, а шампунь промоет волосы особенно хорошо. Дополнительный бонус: волосы будет проще расчесать после мытья.2. Техника нанесения шампуня. Здесь необходимо соблюдать пропорции 1:1. Сперва каплю шампуня на ладонь, а потом добавить воды, и только после этого приступать к мытью. Это позволит средству дать более обильную пену, для усердного намыливания головы не будет необходимости, что сбережет структуру волос.3. Не используй горячую воду, поскольку сальные железы начнут больше работать, следствием чего станут жирные волосы. Да и нужен ли тебе налет на волосах, который образуется по причине слияния горячей воды и мыльной основы? Возьми за привычку мыть голову водой комнатной температуры.4. Хорошо промытые волосы издают скрип, поэтому важно промывать их от шампуня. В противном случае пряди будут быстрее замусоливаться.5. В бальзаме сила. Он поможет сделать волосы более послушными, мягкими и блестящими.