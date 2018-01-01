Медики назвали самые диетические виды хлеба

Эти пять видов хлеба можно есть без вреда для фигуры.Пять видов хлеба не дадут располнеть тому, кто находится на диете либо придерживается принципов здорового питания.К одному из наиболее полезных относят ржаной хлеб. Его выпечка полностью безглютеновая, то есть дискомфорт пищеварительного тракта, включая вздутие живота, отсутствует. Также он содействует продлению чувства сытости, потому что в нем на 20 процентов меньше клетчатки и в четыре раза больше клетчатки, чем в обычном белом хлебе.При производстве ессейского хлеба используют пшеницу, просо, полбу, чечевицу, ячмень и рожь. В нем много белка и 18 аминокислот. Кроме того, при употреблении еесейского хлеба облегчается процесс пищеварения и усиливается впитывание минералов.Льняной хлеб содержит полезные жиры, клетчатку, фитоэстрогенов. Он – прекрасный источник магния, калия и селена.Употребляя хлеб пита, человек может снизить сахар в крови и холестерин. В нем намного меньше калорий, чем в обычном зерновом хлебе. К тому же, как правило, съедается питы очень мало.Отличной альтернативой белому хлебу является овсяный. Если человек хочет снизить употребление жиров и углеводов, то это переход на овсяный хлеб – именно то, что требуется. Он будет дольше испытывать чувство сытости, потому как овсянка – прекрасный источник полезных углеводов, а их организм переваривает замедленно.