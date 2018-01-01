Медики назвали самые диетические виды хлеба
Пять видов хлеба не дадут располнеть тому, кто находится на диете либо придерживается принципов здорового питания.
К одному из наиболее полезных относят ржаной хлеб. Его выпечка полностью безглютеновая, то есть дискомфорт пищеварительного тракта, включая вздутие живота, отсутствует. Также он содействует продлению чувства сытости, потому что в нем на 20 процентов меньше клетчатки и в четыре раза больше клетчатки, чем в обычном белом хлебе.
При производстве ессейского хлеба используют пшеницу, просо, полбу, чечевицу, ячмень и рожь. В нем много белка и 18 аминокислот. Кроме того, при употреблении еесейского хлеба облегчается процесс пищеварения и усиливается впитывание минералов.
Льняной хлеб содержит полезные жиры, клетчатку, фитоэстрогенов. Он – прекрасный источник магния, калия и селена.
Употребляя хлеб пита, человек может снизить сахар в крови и холестерин. В нем намного меньше калорий, чем в обычном зерновом хлебе. К тому же, как правило, съедается питы очень мало.
Отличной альтернативой белому хлебу является овсяный. Если человек хочет снизить употребление жиров и углеводов, то это переход на овсяный хлеб – именно то, что требуется. Он будет дольше испытывать чувство сытости, потому как овсянка – прекрасный источник полезных углеводов, а их организм переваривает замедленно.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология
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