Полипы эндометрия: почему они растут и что с ними делать

Полип может прорасти в полость матки буквально от любой точки эндометрия. Он крепится на дне матки, на правой или левой стенке, в области перешейка... В большинстве случаев, особенно в молодом возрасте, полипы эндометрия — это доброкачественные образования. Они могут быть как единичными, так и множественными. Размеры полипов варьируются от нескольких миллиметров до трех-четырех сантиметров. От размера, количества и локализации полипов (полипоза) зависит и тактика, которую предложит вам врач.Причины полипозаСуществует несколько вероятных причин образования полипа эндометрия, среди которых наиболее вероятные:Гормональные нарушенияСтатистически подтверждено, что полипы развиваются при избытке эстрогенов и недостатке прогестерона во второй фазе менструального цикла. В ответ на это клетки эндометрия начинают разрастаться — это может привести и к гиперплазии, и к полипозу. Очень часто такое происходит с приближением менопаузы. Чтобы выявить причину такого гормонального сбоя у молодых женщин и девушек, необходимо полное обследование эндокринной системы: яичники, щитовидная железа, надпочечники, гипофиз…ИнфекцииРечь в данном случае идет о хронических воспалительных процессах в органах малого таза: перенесенные эндометриты (воспаления внутренней оболочки матки); цервициты (воспаление шейки матки), сальпингоофориты (воспаление придатков матки). Все это может привести к развитию полипоза. В данном случае лечение в первую очередь должно быть направлено на борьбу с воспалением.Травмы эндометрияИх можно подозревать, если у вас в анамнезе есть аборты или даже диагностические выскабливания. Во всем мире сейчас гинекологи стараются избегать этой процедуры, реализуя лозунг «кюретку — в музей», но кое-где она до сих пор применяется (в том числе, кстати, и при диагностике полипоза).Полипы эндометрия различаются по своей структуре. Наиболее часто встречаются следующие виды:Железистый полипОн состоит из основных функциональных клеток эндометрия, которые могут меняться в зависимости от фазы менструального цикла. Скопление и разрастание этих клеток в большинстве случаев объясняется гормональным сбоем.Железисто-фиброзный полипВ нем наряду с железистой превалирует фиброзная ткань. Фиброзная ткань — это разновидность соединительной. Ее клетки активно распространяются там, где нужны «ремонтные работы» — то есть в месте травм или воспалений. Соответственно, фиброзные полипы образуются вследствие перенесенных воспалительных процессов, травматических повреждений эндометрия.Фиброзный полипОн состоит только из фиброзных клеток. По сути это большой, патологически разросшийся рубец.Аденоматозный полипЭтот диагноз предполагает наличие атипичных клеток. Данный вид полипа эндометрия встречается нечасто, но вызывает особую настороженность, поскольку представляет собой предраковое состояние. Аденоматозные полипы чаще диагностируются у женщин в перименопаузе.Довольно часто полип в полости матки — случайная находка при регулярном УЗИ органов малого таза. Важно понимать, что ультразвук показывает лишь сам факт наличия полипа. Структуру полипа можно определить только на гистологическом исследовании. Вот почему в большинстве случаев обнаруженное новообразование приходится удалять. Обычно это делается во время гистероскопии. Полипоз чаще всего развивается без яркой симптоматики — без профилактических осмотров вы можете годами о нем не подозревать. Однако есть повод беспокоиться, если вдруг изменился характер месячных: появились длительные задержки; выделения стали более обильными; появились сгустки крови или боли внизу живота во время менструации; месячным предшествует затяжная мазня, а если даже скудные кровянистые выделения возникают в середине цикла, то откладывать визит к врачу больше нельзя. При наличии полипа эндометрия в постменопаузе на фоне отсутствия менструального цикла могут появиться кровотечения — это требует проведения немедленной диагностики и определения тактики лечения.Как лечат полипозТактика лечения зависит от многих факторов: - возраста женщины, - наличия в анамнезе родов и абортов; - размеров полипа; - расположения полипа; - наличия или отсутствия симптомов. При малых размерах полипа и отсутствии клинической картины обычно назначают консервативное лечение (гормональное) с обязательным динамическим наблюдением. При отсутствии положительной динамики, как правило, проводится гистероскопия с удалением полипа и последующим гистологическим исследованием. Чтобы избежать рецидива, после удаления полипа все равно назначают гормональную терапию на три-шесть месяцев с динамическим наблюдением.