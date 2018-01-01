Мандарин и другие цитрусовые, которые могут навредить здоровью
Грейпфрут
Грейпфрут является одним из самых опасных плодов. Мало того, что он чаще других цитрусовых оказывается причиной аллергических реакций, так грейпфрут еще и содержит весьма коварные вещества под названием фуранокумарины. Канадские ученые из Института здоровья Лоуренса обнаружили, что фуранокумарины способны вымывать из организма ферменты, которые участвуют в расщеплении многих лекарственных препаратов. При этом действие медикаментов увеличивается в 2-10 раз. Именно поэтому доктора советуют не запивать лекарства грейпфрутовым соком. В противном случае вы рискуете получить передозировку даже при одной выпитой таблетке.
Кроме того вещества, содержащиеся в грейпфруте, способны вызывать нарушение обмена женского гормона эстрогена, которое в свою очередь может вылиться в рак молочной железы. Этим фруктом не следует увлекаться особенно во время менопаузы.
Апельсин и лимон
По способности вызывать всевозможные аллергические реакции апельсин и лимон недалеко ушли от грейпфрута. Но это еще полбеды. Исследователи из Британского университета Лидса пришли к выводу, что злоупотребление этими фруктами может привести к отложению мочевой кислоты в суставах, то есть к заболеванию, известному как подагра. Дело в том, что фруктоза, которой весьма богаты цитрусовые, усиливает приток кислоты в костную ткань. По утверждению ученых, те, кто выпивает один стакан апельсинового сока в сутки, повышает риск приобретения этой болезни более чем на 40%. Причем с увеличением дозы сока возрастает и риск заболевания.
Лимоны и апельсины также не следует употреблять тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и повышенной кислотностью желудочного сока.
Мандарин
Кроме того, что мандарины представляют огромную опасность для больных нефритом, гепатитом, холециститом, гастритом и язвой, эти цитрусовые могут нанести вред и абсолютно здоровому человеку. Полагаясь на результаты собственных исследований, английские ученые сделали вывод о том, что кожура мандаринов крайне опасна для человеческого организма. Для того чтобы фрукты не испортились раньше времени, их покрывают специальным составом, содержащим химическое вещество – этилен. Этилен имеет свойство накапливаться в печени и, как следствие, разрушать ее. Поэтому перед употреблением мандарины необходимо тщательно вымыть, а также не чистить фрукты зубами и не употреблять в пищу ядовитую кожуру, в том числе для приготовления компотов или чая.
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