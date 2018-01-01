Мандарин и другие цитрусовые, которые могут навредить здоровью

Полезные свойства цитрусовых известны всем. Они богаты витаминами С, В, Р, РР, а также калием, кальцием, каротином, фруктозой и клетчаткой. Однако для того, чтобы употребление этих фруктов влияло на организм только благотворно, необходимо знать, чем они могут быть опасны.ГрейпфрутГрейпфрут является одним из самых опасных плодов. Мало того, что он чаще других цитрусовых оказывается причиной аллергических реакций, так грейпфрут еще и содержит весьма коварные вещества под названием фуранокумарины. Канадские ученые из Института здоровья Лоуренса обнаружили, что фуранокумарины способны вымывать из организма ферменты, которые участвуют в расщеплении многих лекарственных препаратов. При этом действие медикаментов увеличивается в 2-10 раз. Именно поэтому доктора советуют не запивать лекарства грейпфрутовым соком. В противном случае вы рискуете получить передозировку даже при одной выпитой таблетке.Кроме того вещества, содержащиеся в грейпфруте, способны вызывать нарушение обмена женского гормона эстрогена, которое в свою очередь может вылиться в рак молочной железы. Этим фруктом не следует увлекаться особенно во время менопаузы.Апельсин и лимонПо способности вызывать всевозможные аллергические реакции апельсин и лимон недалеко ушли от грейпфрута. Но это еще полбеды. Исследователи из Британского университета Лидса пришли к выводу, что злоупотребление этими фруктами может привести к отложению мочевой кислоты в суставах, то есть к заболеванию, известному как подагра. Дело в том, что фруктоза, которой весьма богаты цитрусовые, усиливает приток кислоты в костную ткань. По утверждению ученых, те, кто выпивает один стакан апельсинового сока в сутки, повышает риск приобретения этой болезни более чем на 40%. Причем с увеличением дозы сока возрастает и риск заболевания.Лимоны и апельсины также не следует употреблять тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и повышенной кислотностью желудочного сока.МандаринКроме того, что мандарины представляют огромную опасность для больных нефритом, гепатитом, холециститом, гастритом и язвой, эти цитрусовые могут нанести вред и абсолютно здоровому человеку. Полагаясь на результаты собственных исследований, английские ученые сделали вывод о том, что кожура мандаринов крайне опасна для человеческого организма. Для того чтобы фрукты не испортились раньше времени, их покрывают специальным составом, содержащим химическое вещество – этилен. Этилен имеет свойство накапливаться в печени и, как следствие, разрушать ее. Поэтому перед употреблением мандарины необходимо тщательно вымыть, а также не чистить фрукты зубами и не употреблять в пищу ядовитую кожуру, в том числе для приготовления компотов или чая.