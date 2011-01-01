Медики предупредили об опасности консервации и жестяных банок

Частицы цинка могут сильно повредить нашему организму.Наночастицы оксида цинка, присутствующие в упаковке некоторых пищевых продуктов, могут уменьшить способность клеток нашего кишечника поглощать питательные вещества.Оксид цинка используют в производстве пищевой упаковки из-за его антимикробных свойств. Как правило, он присутствует во внутреннем покрытии консервных банок. Эти неорганические наночастицы считаются относительно безвредными, однако новые данные показывают, что они могут иметь непредвиденные последствия для здоровья.Используя масс-спектрометрию, ученые из Бингемтонского университета впервые рассмотрели несколько образцов консервированных продуктов (кукурузы, тунца, спаржи и курицы), чтобы узнать, сколько наночастиц оксида цинка попадает в пищу. В некоторых случаях их количество в сто раз превышало ежедневную рекомендованную дозу.Затем ученые создали в пробирке модель тонкого кишечника, чтобы увидеть, как такие объемы наночастиц влияют на его клетки. Оказалось, что наночастицы оксида цинка влияют на то, как клетки кишечника поглощают питательные вещества и экспрессируют белки.«Они склонны вызывать разрушение микроворсинок — крошечных выступов на поверхности кишечных абсорбирующих клеток, которые увеличивают площадь поверхности, доступной для поглощения питательных веществ. Некоторые из наночастиц в больших дозах также вызывали провоспалительный ответ, увеличивая проницаемость модели кишечника, — комментирует Гретхен Малер, соавтор исследования. — Увеличение проницаемости — нехорошая вещь. Это означает, что через кровоток могут пройти нежелательные соединения».Пока эти эффекты продемонстрированы только на клеточных моделях, и не воспроизводились на людях. Считается, что наночастицы оксида цинка в организме человека под воздействием кислоты распадаются на ионы цинка. В настоящее время ученые задействуют животных, чтобы увидеть это воочию.«Трудно сказать, какой долгосрочный эффект оказывает долгосрочный прием наночастиц цинка. Но наша модель in vitro (в пробирке) показывает, что наночастицы влияют на функцию клеток кишечника, а значит, их следует изучать для обеспечения безопасности потребителей», — говорит Малер.Это не первое исследование, которое поднимает вопросы о воздействии наночастиц оксида цинка на здоровье человека. В 2011 году ученые из Сингапура предположили, что они могут активировать в клетках механизмы, потенциально ведущие к развитию опухолей.