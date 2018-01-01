Что можно и что нельзя есть при повышенном холестерине

Одни продукты увеличивают количество плохого холестерина в сосудах, другие - очищают их.Преобладание насыщенных жиров в рационе питания ведет к повышению уровня плохого холестерина, что в итоге провоцирует образование бляшек в сосудах.Если ничего не предпринимать и продолжать дальше засорять свой организм вредными продуктами, то развивается такое заболевание, как атеросклероз, сопровождающийся гипертонией, ожирением и проблемами с сердцем.- жареные продукты, в том числе и овощи;- гидрогенизированное масло, которое содержится в соусах, печенье, попкорне, готовых замороженных блюдах;- жирные сорта мяса, особенно в жаренном виде;- копчености;- фаст-фуд;- торты и пирожные с кремом;- "уличная" еда - шаурма, хот-дог, дёнер, чебуреки, пирожки и так далее;- пища быстрого приготовления.- рыба, орехи, оливковое масло, авокадо - источники полезных жирных кислот Омега-3;- ягоды;- корень имбиря;- соевое молоко и сыр тофу;- все, что содержит клетчатку, к примеру: овощи, фрукты, каши, отруби;- специи и пряности.Холестерин необходим нашему организму, но он должен приносить исключительно пользу, поэтому необходимо избегать продуктов, которые могут повышать его уровень и наносить ущерб вашему здоровью.