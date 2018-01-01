Что можно и что нельзя есть при повышенном холестерине

Одни продукты увеличивают количество плохого холестерина в сосудах, другие - очищают их.

Преобладание насыщенных жиров в рационе питания ведет к повышению уровня плохого холестерина, что в итоге провоцирует образование бляшек в сосудах.

Если ничего не предпринимать и продолжать дальше засорять свой организм вредными продуктами, то развивается такое заболевание, как атеросклероз, сопровождающийся гипертонией, ожирением и проблемами с сердцем.

Диетологи перечислили продукты, которые категорически нельзя употреблять, дабы не повышать уровень плохого холестерина в крови:

- жареные продукты, в том числе и овощи;

- гидрогенизированное масло, которое содержится в соусах, печенье, попкорне, готовых замороженных блюдах;

- жирные сорта мяса, особенно в жаренном виде;

- копчености;

- фаст-фуд;

- торты и пирожные с кремом;

- "уличная" еда - шаурма, хот-дог, дёнер, чебуреки, пирожки и так далее;

- пища быстрого приготовления.

Эти продукты, наоборот, снижают уровень плохого холестерина и способствуют очищению сосудистой системы:

- рыба, орехи, оливковое масло, авокадо - источники полезных жирных кислот Омега-3;

- ягоды;

- корень имбиря;

- соевое молоко и сыр тофу;

- все, что содержит клетчатку, к примеру: овощи, фрукты, каши, отруби;

- специи и пряности.

Холестерин необходим нашему организму, но он должен приносить исключительно пользу, поэтому необходимо избегать продуктов, которые могут повышать его уровень и наносить ущерб вашему здоровью.
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