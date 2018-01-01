Ученые объяснили, почему лень – это хорошо

Американские исследователи из Университета Флориды в Мексиканском заливе доказывают: по-настоящему умные люди предпочитают вести малоактивный образ жизни.Ученые из США внимательно изучили разницу между людьми, которые стараются быть как можно более физически активными, и людьми, стремящимися к «диванному» времяпровождению. Вывод, сделанный ими, оказался не в пользу первых.Так, авторы работы обнаружили, что люди с ежедневно высоким уровнем физической активности зачастую не отличаются высоким интеллектом. По словам ученых, эта категория граждан прибегает к нагрузкам и разного рода передвижениям, так как просто «не знают, что делать со своим сознанием». Подолгу размышлять и рефлексировать они не склонны.Интеллектуальные люди, наоборот, предпочитают малоподвижность, которая дает возможность погружаться в мысли и много размышлять.«Лень может быть признаком интеллекта: сидящим на диване людям просто нравится думать», - констатировали ученые.Свои выводы специалисты сделали, наблюдая за образом жизни группы из 60 студентов. Исследователи выяснили, каким образом предпочитают испытуемые заполнять свое свободное время. Помимо этого были проведены стандартные тесты, определяющие уровень интеллекта.По мнению ученых, между когнитивными функциями и физической активностью существует обратная связь, которая прослеживается уже в довольно раннем возрасте и на протяжении всей жизни человека. Согласно этой закономерности, малоинтеллектуальные люди значительно быстрее проникаются скукой в спокойной обстановке и начинают нуждаться в каких-то дополнительных видах допинга, занимающего их внимание и мысли. Люди с высокоразвитым интеллектом в такой ситуации предаются собственным размышлениям и легко обходятся без каких-то еще стимулов.