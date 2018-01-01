Пропуск завтрака смертельно опасен

Ученые выяснили, что завтраки игнорируют в основном молодые мужчины, которые курят, склонны к большому употреблению алкоголя и не женаты. Пренебрегая завтраком, эти мужчины сильно рискуют оказаться жертвами сердечных приступов с летальным исходом.Связь между пропуском завтраков и смертельно опасными нарушениями работы сердца была обнаружена учеными из Гарвардской школы здравоохранения. Исследователи обнаружили ее, проанализировав данные, собранные в течение 16 лет о 27 тысячах человек возрастом от 45 до 82 лет.Оказалось, что мужчины, позволявшие себе обходиться без утреннего приема пищи, сильно рисковали жизнью – у них была выше вероятность пострадать от сердечного приступа с летальным исходом.«У мужчин, которые часто оставались без завтрака, риск наступления сердечного приступа и летального исхода в результате ишемической болезни сердца был почти на 27% выше, чем у тех, по утрам привык завтракать», - установили авторы проекта.По их словам, среди мужчин, привыкших регулярно пропускать завтрак, оказывается со временем больше тех, кто склонен к появлению лишнего веса и диабета. Кроме того, они чаще демонстрируют наличие высокого холестерина и повышенного давления.Возможно, разным нарушениям, усиливающим вероятность сбоев в сердце ведет то, что нелюбители завтраков, как выяснили ученые, легко пренебрегают и другими здоровыми установками в питании. Так, для них типичны поздние приемы пищи и увлечение калорийными готовыми блюдами. Ученые заявили: мужчины, которые привыкли есть в позднее время и ночью, на 55% чаще рисковали заработать ишемическую болезнь сердца.