Полезные свойства козьего сыра, о которых многие не знают

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Приготовить вкусный и полезный козий сыр может каждый.Рецепт козьего сыра довольно прост и известен - нужно дать козьему молоку скиснуть, а когда масса хорошо свернется - пересыпать ее в марлевую ткань и отжать жидкость, затем поставить под пресс и уже через два дня можно наслаждаться готовым сыром.В козьем сыре содержится много кальция, натрий, калий, рибофлавин, железо, тиамин, марганец, фосфор, витамин А и другие питательные вещества, которые помогут сбалансировать рацион питания и сделать его полезным для здоровья.- укрепление иммунитета;- защита костей и укрепление скелета;- улучшение пищеварения;- ускорение обмена веществ;- борьба со злокачественными раковыми клетками;- устранение головной боли при мигрени;- нормализация артериального давленияУченые проводили исследования, в результате которых обнаружили, что по своим свойствам козий сыр схож с антибиотиками, а также йогуртом. В этом сыре содержатся полезные бактерии, препятствующие развитию патогенных микроорганизмов в кишечнике, за счет чего и осуществляется антибактериальный эффект.Медики рекомендуют попробовать козий сыр людям с лактозной непереносимостью, потому как он улучшает пищеварение и является одним из молочных продуктов, которые можно есть при данной особенности.Диетологи рекомендуют 2-3 раза в неделю включать козий сыр в меню. Этот продукт содержит 364 калории на 100 г, поэтому сильно увлекаться им не стоит тем, кто хочет похудеть, но и отказываться от него нежелательно, потому что он приносит пользу здоровью и фигуре в частности.