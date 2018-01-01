Информация от врачей: почему нельзя часто есть жареное мясо

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Ученые не советуют каждый день есть жареную курицу, свинину, говядину и любое другое мясо.Американские ученые провели глобальное исследование, в котором принимали участие более ста тысяч добровольцев.Участники эксперимента - это мужчин и женщины разного возраста, имеющие высокий, средний и низкий уровень заработка.Ученые специально приглашали для участия в исследовании людей с разным уровнем доходов, потому как главной их задачей было - определить, как воздействует на здоровье употребление мяса, в частности - жаренного. А, как известно, при маленькой зарплате невозможно есть этот продукт каждый день.Без дополнительных выводов ученых и так понятно, что хорошо посоленное мясо, да еще и жаренное на растительном масле, не может быть полезным для фигуры.Во-первых, в самом мясе содержатся жиры. Во-вторых, добавляются еще и жиры с масла, которые при нагревании становятся канцерогенными, то есть, очень вредными для здоровья.Мясоеды, предпочитающие жарить свой любимый продукт, как правило, страдают от ожирения, а также целлюлита.Перед началом эксперимента исследователи измерили всем участникам артериальное давление.Каждый доброволец заполнил анкету, в которой указал, какой продукт для него является самым любимым и как он его готовит.После того, как ученые изучили все анкеты, выяснилось, что люди, регулярно употребляющие жареное мясо, либо уже имеют стабильную гипертонию, либо изредка страдают от повышенного артериального давления.В результате проведенного исследования, американские ученые отметили, что любители жареного мяса на 15% чаще сталкиваются с артериальной гипертензией, чем те, кто тоже ест мясо каждый день, но готовит его по-разному - варит, тушит в воде или готовит на пару.Отказываться от мяса не стоит, но вот о способе его приготовления стоит задуматься и если вы привыкли только жарить, то лучше сократить количество этого продукта до 4 раз в месяц.