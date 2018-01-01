Мозг тебе в руки. Способы отсрочить старость после выхода на пенсию

Современные исследования показывают, что природа «снимает с гарантии» на человеческий организм уже после тридцати пяти лет.От рождения в нас действуют защитно-восстановительные механизмы выживания, основная задача которых в том, чтобы продлить род, размножиться, продолжить эволюционный процесс нашего вида. С наступлением тридцати пяти лет действие сберегающих функций начинает постепенно ослабевать. А значит, если не предпринять соответствующие меры, человек может состариться ещё до пенсионного возраста. Незнакомые с этим фактом люди могут продолжать вести привычный образ жизни, не подозревая, что режим функционирования тела изменился. И в итоге они ускоряют старение. О том, как обустроить свой быт и какие привычки надо поменять, чтобы на пенсии чувствовать себя гармонично, здорово и счастливо, АиФ.ru рассказалаПервое на что следует обратить внимание, — это питание и сохранение теплового режима тела. Это основа основ. Если в молодом возрасте человек мог позволять себе питаться как попало или есть только то, что нравится, не обращая внимания на качество пищи и особенности организма, просто закрывая «как-то» его потребность, лишь бы не чувствовать голод, то в пенсионном возрасте следует подойти к этому вопросу более основательно. Питаться следует регулярно, учитывая индивидуальные особенности человека (к примеру, группу крови, режим сна/бодрствования) и качество продуктов питания. Необходимо правильно подбирать и балансировать рацион, добавляя в него свежие овощи, фрукты, зелень — продукты, богатые витаминами и минералами, необходимыми для поддержания тела в тонусе.Помимо этого, существует такой показатель состояния среды организма, как кислотность. С возрастом из-за неправильного питания внутренняя среда организма «закисляется», что становится причиной ослабления иммунитета. Для восстановления кислотно-щелочного баланса используются соответствующие продукты и специальные оздоровительные процедуры.Общеизвестный факт, что тело состоит из воды примерно на 90%. Специалисты рекомендуют для полноценного поддержания такой системы выпивать 2-2,5 литра воды в день. Причем именно чистой воды, без примесей, и не смешивая ее с едой. Всяческие напитки, кофе и чаи водой уже не считаются.Что касается одежды, то и тут должны быть свои изменения. Одеваться стоит теплее, чем раньше, учитывая не только личные предпочтения и привычки, эстетику и красоту, но и погодные условия и возраст.Следующим важным фактором, отодвигающим старость, является ежедневная физическая активность. Многие пенсионеры привычно обитают в своих четырёх стенах, сидя за телевизором или занимаясь любимым делом. Но движение — это такая же потребность тела, как и питание. Поэтому стоит уделять время прогулкам по парку. Контакт с природой положительно сказывается на всем организме в целом. Помимо прогулок, есть возможность получить эстетическое наслаждение от созерцания естественных красот, подышать свежим воздухом. Также подойдёт ежедневная зарядка, велосипед, бассейн, модная теперь финская ходьба.Начинать можно — да и рекомендуется — с малого: с обычной зарядки по утрам. Сейчас есть масса разнообразных комплексов упражнений, учитывающих персональные физические возможности людей. Здесь главный принцип — это действовать без фанатизма, прислушиваясь к отклику тела, с пониманием, что это делается для здоровья тела и души, а не для спортивных достижений, реализации амбиций или соревнования и спортивных наград.Отдельное внимание надо уделить и стареющему мозгу. Он является центром управления тела, и на него завязаны все остальные системы организма: пищеварительная, кровеносная и прочие. Малоизвестный, но очень любопытный факт: мозг является инородным объектом для иммунной системы организма. И если она добирается до него по причине тех или иных отклонений, то организм уничтожает сам себя.Для простоты понимания работы ума можно провести аналогию между функциями мозга и мышцами тела. У тела есть различные группы мышц, и те или иные группы развиваются в зависимости от вида деятельности. Мозг тоже состоит из различных областей, отвечающих за разные функции умственной и биологической деятельности. Поэтому для поддержания умственного здоровья стоит заниматься разнообразными видами интеллектуальной деятельности, дабы поддерживать большинство его функций. Сегодня созданы и успешно функционируют разнообразные кружки для пенсионеров: компьютерные, библиотечные, по интересам. Есть возможность выбрать что-нибудь по душе и подобрать разные сферы для комплексного поддержания функций мозга.Всё перечисленное является залогом здорового образа жизни. Но его могут подпортить вредные привычки: неумеренность в пище, нарушение биологических часов организма, сна, злоупотребление табаком и алкоголем. Зачастую причиной вредных привычек являются негативные чувства или установки, приобретённые человеком в раннем возрасте. И он пытается компенсировать свое дисгармоничное эмоциональное состояние внешними средствами, наносящими физический вред телу и мозгу.Недооценён момент влияния собственных чувств на здоровье и жизнь в целом. Ультрасовременные методы психологии позволяют довольно просто найти эти глубинные причины и поменять внутреннее негативное отношение человека к ним на позитивное. После этого потребность в замещении отпадает сама собой и жить становится проще и радостнее. И это важно, т. к. такие негативные последствия могут трансформироваться в разнообразные заболевания на физическом уровне.Современный уровень развития медицинских технологий позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, а следовательно, упреждать их негативные последствия. Но далеко не все пользуются этим. Если быть внимательным к себе, своевременно делать анализы, необходимые профилактические мероприятия, то любую болезнь можно заметить и даже пресечь.Многие не привыкли следить за собой. Особенно — мужчины. Мужская смертность намного выше женской. А ведь здоровье — это основа жизни и успешной деятельности человека. При правильном подходе все болезни, что сегодня атакуют людей в 50 лет, можно отодвинуть к 70-80 годам. Человек получит 20-30 качественных лет жизни. Целенаправленно стоит обратить внимание на проблемы желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева, т. к на сегодняшний день очень распространены онкологические заболевания этих отделов.В современном обществе пенсионеру предоставлены все возможности для того, чтобы взять своё здоровье в свои же руки и жить счастливо и долго.