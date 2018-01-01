Поллиноз – красный нос. Что нужно знать о сезонной аллергии



Сезонность проявлений. Симптомы появляются в одно и то же время ежегодно.



Недомогание усиливается в солнечную погоду. Особенно по утрам до полудня. А когда на улице холодно и сыро, а тем более дождливо, становится лучше.



Нетипичное течение болезни. Выделения из носа всегда прозрачные и обильные (при обычном насморке через несколько дней слизь густеет, становится жёлтой или зеленоватой). Сухой кашель продолжается более 2–3 недель и противокашлевые лекарства его не снимают.





Ограничить прогулки, особенно по утрам в ветреные солнечные дни, когда концентрация аллергенов в воздухе максимальна. Воздержаться от поездок за город, походов в лес.



Выходя на улицу, надевать ребёнку закрытую одежду и солнцезащитные очки. Придя домой, сразу же умывать малыша, переодевать в чистое, а вещи с прогулки класть в стирку. Сушить одежду только дома, не на балконе.



Ежедневно по несколько раз в день (и обязательно после прогулки) промывать носоглотку ребёнка водой с морской или обычной солью, физраст­вором или слабым раствором перекиси водорода. Это поможет увлажнить слизистую носа и способствует механическому смыванию аллергенов. Также можно смазывать носовые ходы масляными экстрактами витаминов А и Е, это убережёт слизистую от высыхания.



Ограничить доступ аллергенов в квартиру. Окна закрыть, форточки завесить мокрой марлей. Ежедневно проводить влажную уборку. Избавиться от ковров и мягкой мебели. По возможности приобрести воздухо­очиститель и увлажнитель воздуха.



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Весной у каждого седьмого-десятого ребёнка начинаются кашель, насморк, слезотечение и даже проблемы с дыханием. И дело совсем не в простуде.Травка зеленеет, солнышко блестит! И только ваш малыш где-то умудрился подцепить простуду. Из носа льёт, чихает, глаза слезятся, кашляет. Надо же, и в прошлом году было то же самое. Вот невезение! Стоп! А вы уверены, что это не аллергия?Вот три момента, которые помогут понять, что простуда тут ни при чём. Вас должно насторожить следующее.Но чтобы не мучиться в догадках, а знать точно, необходимо показать малыша аллергологу.Впрочем, простуда и аллергия всё-таки неразрывно связаны. Дело в том, что и при ОРВИ, и при аллергии воспаление провоцирует один и тот же медиатор – гистамин. Поэтому часто болеющие дети – в группе риска и по аллергии (особенно если в семье есть аллергики). К тому же ОРВИ в сочетании с аллергическим насморком чаще приводит к развитию бронхиальной астмы. И может утяжелить течение уже имеющейся астмы. Поэтому нужно особенно тщательно беречь детей-аллергиков от простуд, а если избежать болезни не удалось, надо избегать лекарств на растительной основе. При длительном применении такие препараты способны усиливать восприимчивость к аллергенам.Кстати, при возникновении симптомов поллиноза также нужно проверить, нет ли у ребёнка глистов, – заражение паразитами часто приводит к аллергизации организма. Поэтому сдать анализы кала на яйца глист не помешает.Ребёнка, страдающего поллинозом, врач легко опознает и без анализов. Но чтобы точно узнать, на цветение какого именно растения малыш реагирует, нужно провести аллергопробы. Однако их нельзя делать в опасный сезон. И даже после того, как берёза, или ольха, или любое другое причинно-значимое растение отцветёт, нужно выждать ещё минимум 2–3 недели. Аллергопробы (прик-тест) делают быстро и легко. И совсем не больно. На тыльную сторону предплечья ребёнку наносят тоненькие царапинки, куда капают аллергены. Если на коже возникнет волдырь или покраснение, значит, аллергия есть. Если кожная реакция больше 8 мм – проблема выражена сильно, а если покраснение больше 12 мм – это означает, что ребёнок выдал гиперреакцию и с этим аллергеном ему нужно быть особенно осторожным. Поскольку в тяжёлых случаях аллергическая реакция может быть очень сильной, все пробы проводят только в медицинских учреждениях, чтобы в случае чего можно было оказать ребёнку первую помощь.В момент проведения проб ребёнок должен быть здоров. Нельзя делать пробы на фоне приёма антигистаминных лекарств. Наличие в прошлом анафилактического шока – это тоже противопоказание. В таких случаях аллергены можно выявить по анализу крови из вены, определяющему концентрацию защитных белков – иммуноглобулинов класса Е, которые образуются в ответ на действие аллергенов.Отличный выход из положения – на весь сезон пыления причинно-значимых растений увезти ребёнка туда, где они точно не цветут. Или уже отцвели. Но если переезд невозможен, то не обойтись без антигистаминных лекарств. Это могут быть капли в глаза и нос, ингаляции и таблетки. Но важно, чтобы все лекарства были назначены врачом. Начать принимать препараты лучше за месяц до начала цветения – это значительно увеличит их эффективность.А чтобы уменьшить симптомы, дополнительно следует:Также во время опасного сезона аллергику нужно соблюдать диету. Сократить до минимума сладости и продукты с искусственными добавками, консервы, соусы и приправы. Снизить количество белка в рационе – это уменьшит аллергическую нагрузку. Обходить стороной высокоаллергенные продукты: дорогие сорта рыб, икру и морепродукты, а также сыры, копчёности, маринады, колбасные изделия, квас. Вместо молока лучше употреблять кисломолочные продукты. При аллергии на пыльцу деревьев исключить орехи (особенно фундук), яблоки, персики, сливы, морковь, петрушку, картофель, помидоры, киви, сельдерей. Эти продукты относятся к перекрёстным пищевым аллергенам при раннем весеннем поллинозе.