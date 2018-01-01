Врачи напомнили о главных принципах профилактики гастрита

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Гастрит лучше предотвратить, нежели потом лечить.Гастрит является одним из самых распространенных заболеваний желудка, от которого страдает огромное количество людей.Изжога, боли в эпигастральной области, тошнота и другие неприятные симптомы могут указывать на проблемы с желудком, которые заставляют человека пройти обследование и столкнуться с диагнозом "гастрит".К слову, этот недуг очень быстро перерастает в хроническую форму и вылечить его становится буквально невозможно. Разве что, добиться временного отсутствия его симптомов. Но, как правило, весной и осенью гастрит дает о себе знать - это называется сезонным обострением.Как вы уже поняли, лучше сделать все возможное, чтобы не допустить развития гастрита.Медики назвали главные принципы профилактики гастрита и других заболеваний желудка, например язвенной болезни:- исключить из рациона питания все продукты, которые могут усиливать кислотность желудочного сока и разъедать слизистую: фаст-фуд, жареное, копченое, острое, сильно соленое, пряное, соусы, маринады и так далее;- перестать пить кофе, хотя бы не делать этого на голодный желудок;- забыть о газированных напитках, так как они вредят не только желудку;- перестать курить, ведь никотин негативно воздействует на незащищенные стенки желудка, особенно в утреннее время;- если и пить алкоголь, то редко и после того, как что-то поели, дабы не дать ему всасываться в стенки желудка;- меньше нервничать, потому что гастритом чаще всего болеют люди с расшатанной нервной системой, которые все время волнуются и находятся под влиянием стрессов.