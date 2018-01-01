Названы идеальные источники кальция помимо молока

Кальций имеет большое значение для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, функций мышц и нервных сигналов. Чтобы удовлетворить суточную потребность организма в кальции, нужно употреблять его в объеме1000 мг. По мнению экспертов, россиянам следует употреблять не менее 3 молочных продуктов в день, отдавая предпочтение не маслу, сметане и сливкам (излюбленные молочные изделия наших соотечественников), а творогу, брынзе, сырам, которые более полезны для здоровья.

Медики подчеркивают: кальций содержится не только в молоке, он присутствует во многих других продуктах питания. Эксперты представили перечень доступных продуктов, из которых можно получить важный для здоровья минерал:

Зеленые листовые овощи;
Белая фасоль;
Консервированный лосось;
Сардины;
Инжир;
Миндаль;
Репа;
Семена кунжута;
Апельсины;
Морские водоросли;
Тофу;
Куриные яйца.

Важно помнить о том, что кальций хорошо усваивается только в присутствии витамина D, а его уровень в крови зависит от двигательной активности человека – при малой активности кальций из костей уходит. Кроме того, кальций может вымываться из организма из-за недостаточного количества белка и чрезмерного потребления насыщенного животного жира.

Но и переизбыток кальция опасен – это чревато проблемами с сосудами, учащенным сердцебиением, болью в суставах, появлением судорог в конечностях.
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Добавил Ivan в категорию Разное

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