Названы идеальные источники кальция помимо молока
Медики подчеркивают: кальций содержится не только в молоке, он присутствует во многих других продуктах питания. Эксперты представили перечень доступных продуктов, из которых можно получить важный для здоровья минерал:
Зеленые листовые овощи;
Белая фасоль;
Консервированный лосось;
Сардины;
Инжир;
Миндаль;
Репа;
Семена кунжута;
Апельсины;
Морские водоросли;
Тофу;
Куриные яйца.
Важно помнить о том, что кальций хорошо усваивается только в присутствии витамина D, а его уровень в крови зависит от двигательной активности человека – при малой активности кальций из костей уходит. Кроме того, кальций может вымываться из организма из-за недостаточного количества белка и чрезмерного потребления насыщенного животного жира.
Но и переизбыток кальция опасен – это чревато проблемами с сосудами, учащенным сердцебиением, болью в суставах, появлением судорог в конечностях.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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