Семь признаков надвигающегося инсульта: как тело предупреждает об угрозе

Инсульт может случиться совершенно внезапно, причем даже у молодых людей. К сожалению, эта болезнь возраста не имеет и приводит к очень серьезным последствиям. Если вы заметите у себя или у своих близких эти признаки — обязательно обратитесь к врачу. Последствия могут быть очень серьезны.Что такое инсультИнсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения. Это связано с разрывом или закупоркой сосудов головного мозга, что ведет к гибели клеток мозговой ткани.Кривая улыбкаСкорую беду покажет лицо больного. При начальной стадии инсульта улыбка у человека будет перекошенной, поскольку половина лица перестает подчиняться нервным импульсам мозга.Невнятная речьРечь человека при инсульте и речь человека в алкогольном опьянении похожи: невнятная и неразборчивая.Нарушенная симметрия телаПоднять обе руки вверх одновременно тоже не выйдет. С пораженной стороны тела рука поднимется значительно ниже и в любом случае уровень расположения будет неодинаковым.Приступы головной болиВнезапный приступ резкой головной боли после физической активности предупреждает об опасности. Иногда боль появляется и вовсе без причин — игнорировать этот признак не стоит ни в коем случае.Невменяемое состояниеНеожиданное нарушения сознания проявится в виде оглушенности, внезапной сонливости или напротив, резкого всплеска взбудораженности, при котором развивается головная боль. Чаще всего такое состояние сопровождается сильной тошнотой.Повторяющиеся симптомыВсе описанные выше симптомы инсульта могут повторятся точечно в течении суток. Внезапная слабость в руке и ноге только с одной стороны, нарушение зрения, головокружение и нарушение ориентации во времени сигнализируют о серьезном сбое в организме.Что делатьНикакого «домашнего» лечения инсульт не предполагает в принципе. Вот, почему так важно внимательно следить за его симптомами и при первых же признаках надвигающейся опасности обращаться к терапевту.