Семь признаков надвигающегося инсульта: как тело предупреждает об угрозе
Что такое инсульт
Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения. Это связано с разрывом или закупоркой сосудов головного мозга, что ведет к гибели клеток мозговой ткани.
Кривая улыбка
Скорую беду покажет лицо больного. При начальной стадии инсульта улыбка у человека будет перекошенной, поскольку половина лица перестает подчиняться нервным импульсам мозга.
Невнятная речь
Речь человека при инсульте и речь человека в алкогольном опьянении похожи: невнятная и неразборчивая.
Нарушенная симметрия тела
Поднять обе руки вверх одновременно тоже не выйдет. С пораженной стороны тела рука поднимется значительно ниже и в любом случае уровень расположения будет неодинаковым.
Приступы головной боли
Внезапный приступ резкой головной боли после физической активности предупреждает об опасности. Иногда боль появляется и вовсе без причин — игнорировать этот признак не стоит ни в коем случае.
Невменяемое состояние
Неожиданное нарушения сознания проявится в виде оглушенности, внезапной сонливости или напротив, резкого всплеска взбудораженности, при котором развивается головная боль. Чаще всего такое состояние сопровождается сильной тошнотой.
Повторяющиеся симптомы
Все описанные выше симптомы инсульта могут повторятся точечно в течении суток. Внезапная слабость в руке и ноге только с одной стороны, нарушение зрения, головокружение и нарушение ориентации во времени сигнализируют о серьезном сбое в организме.
Что делать
Никакого «домашнего» лечения инсульт не предполагает в принципе. Вот, почему так важно внимательно следить за его симптомами и при первых же признаках надвигающейся опасности обращаться к терапевту.
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