Названы опасные мифы об уходе за кожей

Медики высказались о том, что кожа может привыкать к использованию увлажняющих косметических средств.Ряд зарубежных специалистов, косметологов и дерматологов, прокомментировали популярные утверждения об уходе за кожей. С какими-то из них эксперты согласились, но какие-то теории сочли совершенно неоправданными.Так, медики высказались о том, что кожа может привыкать к использованию увлажняющих косметических средств, и начинает «лениться», перестает сама обеспечивать себе увлажнение. Об этом пишет MedAboutMe. Но, как считают специалисты, механизм самоувлажнения кожи слишком сложный, чтобы на него могла влиять косметика.Он зависит от производства гиалуроновой кислоты и сального секрета, эти внутренние процессы организма зависят скорее от генетики. Кремы восполняют недостаток увлажнения кожи, но только в верхнем слое, отмечают ученые.одна теория гласит, что базовый загар защищает кожу от ожогов. Что думают научные специалисты? По их мнению, понятие «базовый загар» не имеет отношения к здоровью – сам факт того, что у кожи сменился светлый оттенок на более темный, говорит прежде всего о ее повреждении.Часто можно услышать, что прыщи на коже не появляются от продуктов, их провоцируют сугубо внутренние процессы в организме, связанные с гормонами. На самом деле, могут. Об этом, в частности, заявила адъюнкт-профессор дерматологии Йельской школы медицины Гохара Мона. По ее словам, кожа требует здорового питания, и если соблюдать определенные правила на протяжении трех месяцев, позитивные изменения в состоянии кожи станут очевидны. Специалисты из Американской академии дерматологии считают худшими продуктами для кожи те, что содержат рафинированный сахар и муку, способные активизировать воспалительные процессы и повышенное салоотделение.Вы тоже делаете зарядку для лица, чтобы подтянуть кожу и выглядеть моложе? По словам доктора медицинских наук, дерматолога Дэвида Банка, методики омоложения лица по принципу фейс-лифтинга в реальности малоэффективны, а иногда даже могут и вредить. Эти упражнения тонизируют лицевые мышцы, - но на упругость кожи и ее моложавость они не влияют. Более того, регулярные лицевые движения могут привести к разрушению коллагена – главного «белка молодости» для кожи, убежден дерматолог.Определенные косметические средства помогают победить целлюлит. Сколько кремов и скрабов от целлюлита вы уже купили? Ученые советуют запомнить: за образование целлюлита ответственны генетическая предрасположенность, гормональный фон, обмен веществ, образ жизни. Любые народные и косметические средства могут улучшить вид кожи в целом, но целлюлит при этом не проходит. Целлюлит – это состояние кожи, а не ее болезнь.Нужно выбирать хорошие кремы под глаза, которые действительно работают и помогают избавиться от отеков и темных кругов. Подобное мнение звучит нередко. Но действительно ли в этом случае дорогой крем лучше дешевого? Вот что думают эксперты: косметика для кожи вокруг глаз может быть эффективной, если проблемы с кожей обусловлены только недостатком отдыха и сна. Но если проблема тех же отеков под глазами связана с нарушениями работе сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, печени и почек, не поможет даже самое дорогое косметическое средство.Прокомментировали дерматологи и мнение о том, что прохладная вода полезна для кожи - сокращает поры и подтягивает. Они отметили, что холодная вода никак не влияет на размер пор человека, который определен сугубо генетическими факторами. По этой же причине горячая вода не расширяет поры на коже.Еще один совет – спать на шелковой наволочке для предотвращения морщин – ученые также оценили довольно скептически. Образованию морщин способствует фотостарение, связанное с воздействием УФ-лучей, это примерно 90% процесса внешнего старения. Наволочки из любой другой гладкой ткани малоэффективны в качестве способа профилактики морщин, поскольку человек за ночь много раз меняет положение тела, а треть ночного отдыха проводит на спине, морщины просто не успевают сформироваться из-за того, как он спит.