Названы основные меры профилактики инсульта

Медики рассказали, как уберечься от инсульта.Ежегодно статистика смертности от инсультов увеличивается, поэтому врачи настаивают на том, чтобы все люди без исключения смолоду заботились о своем здоровье.Инсульт является одной из самых распространенных причин преждевременной смерти. И если раньше с ним сталкивались пожилые люди, то за последние годы он заметно помолодел, а все потому, что люди перестали задумываться о своем будущем, питаясь неправильно, допуская ожирение, ведя малоактивный образ жизни и имея массу вредных привычек.1. Контролировать артериальное давление. Если хотя бы изредка у вас повышается давление, то нужно привыкнуть его постоянно измерять, чтобы быть уверенным в том, что предпосылок для гипертонического криза или инсульта нет.2. Пройти УЗИ-обследование сердца и узнать, имеется ли у вас мерцание предсердий. В случае, когда на УЗИ такое нарушение будет выявлено, следует пройти курс лечения, дабы предотвратить образование тромбов в сосудах мозга.3. Бросить курить, так как никотин негативно влияет на здоровье сосудов.4. Отказаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков. Как правило, спиртное увеличивает шансы человека на сердечно-сосудистые заболевания и не только.5. Контролировать состояние при сахарном диабете. Это заболевание относят к группе риска инсульта, поэтому очень важно соблюдать все рекомендации лечащего врача.6. Вести активный образ жизни и больше ходить пешком. Это своеобразная тренировка сердечной мышцы и способ снижения риска не только инсульта, а и других серьезных недугов сердечно-сосудистой системы.7. Питаться правильно, соблюдать сбалансированную диету и не налегать на жирные калорийные продукты. Ожирение - это причина гипертонии, инсульта, инфаркта, ишемической болезни сердца и других заболеваний, которые нередко завершаются печально.Эти несложные меры профилактики помогут вам защититься от инсульта и максимально продлить свою жизнь.