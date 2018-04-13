«Совы» умирают преждевременно чаще «жаворонков»
Выборка для анализа была достаточно большой – около полумиллиона человек, за которыми наблюдали в течение 6,5 лет. Соавтор работы Кристен Кнатсон (Kristen Knutson) прокомментировала, что, когда человека-сова пытается жить жизнью жаворонка, то может иметь последствия для его здоровья. Малькольм вон Шатц (Malcolm von Schantz), профессор хронобиологии, подчеркнул, что это проблема, которую больше нельзя игнорировать, и что следует обсудить возможность сдвинуть рабочие часы для «сов», чтобы те соответствовали их внутренним биоритмам. «Совы», по мнению профессора, живут в мире, который совершенно не соответствует их биологическим часам, они вынуждены есть, спать и заниматься делами в неправильное для себя время. Кроме всего прочего, исследование показало, что у «сов» чаще диагностируют диабет, неврологические и психологические нарушения. Авторы работы отметили, что будет гораздо полезнее для всех, если мир начнет прислушиваться к потребностям сов, в частности, они будут эффективнее на вечерней работе и в ночные смены. Известно, что модифицировать собственные биоритмы можно только в некоторой степени, редко кому удается из полноценной «совы» стать настоящим «жаворонком».
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