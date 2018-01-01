В США появились контактные линзы, темнеющие на солнце

Контактные линзы постоянно совершенствуются: они становятся более гибкими, мягкими и более удобными. В ближайшее время на рынке (пока только в США) появятся одобренные FDA контактные линзы, которые темнеют на солнце.Они работают подобно очкам-хамелеонам, стекла которых темнеют на солнце и вновь становятся бесцветными и прозрачными в помещении. Линзы были разработаны компанией Johnson & Johnson. Они предназначены для ношения в течение 14 дней и подходят для пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом.Мальвина Эйдельман (Malvina Eydelman), участвовавшая одобрении новинки, поясняет, что это первые в мире линзы, при создании которых использовалась та же технология, что и при разработке стекол для очков, темнеющих на солнце. Одобрение FDA было получено после проведения клинических исследований: в них 24 участника носили линзы в светлое и темное время суток – было показано, что линзы никак не мешали им управлять машиной или выполнять иные ежедневные действия.Специалисты FDA, однако, отмечают, что контактные линзы не рекомендуется носить тем, кто страдает теми или иными глазными инфекциями, аллергией или сухостью глаз – ношение линз может усугубить эти проблемы. Кроме того, пациенты не должны спать в этих линзах, а также необходимо избегать попадания на них воды.