Шесть действенных способов профилактики деменции

Число людей с деменцией – слабоумием – растет на всей планете, и старение населения лишь способствует этому. Сегодня с деменцией живет каждый третий человек старше 85 лет.Деменция – это ряд заболеваний, связанных с нарушением когнитивной функции головного мозга. К ним относят расстройства памяти, отсутствие критики, потерю способности заниматься повседневной деятельностью, изменения личности и другие. Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции.Причины развития деменции пока до конца не изучены, но предполагается, что свою роль играют генетика и образ жизни. Доктор Хелен Макферсон, специалист по старению головного мозга и профилактике деменции из Deakin University, в комментарии Daily Mail предлагает несколько способов, благодаря которым можно снизить риск развития слабоумия.Считается, что у образованных людей риск развития деменции ниже, чем у тех, у кого за спиной менее 10 лет формального образования.Однако «тренировать» мозг рекомендуется в любом возрасте, независимо от образования: этому способствует рабочая обстановка, определенные виды досуга (чтение газет, карточные игры, изучение языков и приобретение новых навыков).При этом компьютерные программы «мозгового тренинга» неэффективны – для успешной тренировки познавательных функций необходима социальная среда.Частые социальные контакты (посещение родственников, друзей, телефонные разговоры) снижают риск развития деменции. Одиночество же, напротив, может его увеличить. Поэтому для профилактики слабоумия рекомендуется регулярно принимать участие в групповых или общественных мероприятиях, причем размер коллектива принципиального значения не имеет.Существует заметная связь между здоровьем сердца и мозга. Высокое кровяное давление и ожирение, особенно в зрелые годы, повышают риск развития деменции. В сочетании же эти условия являются причиной более 12% случаев слабоумия.По данным исследования с участием 40 000 человек, у страдающих диабетом 2-го типа деменция развивается в 2 раза чаще, чем у здоровых людей.Специалисты рекомендуют держать вес и уровень глюкозы под контролем, заниматься физическими упражнениями и следить за питанием.Риск снижения когнитивных способностей у физически активных людей ниже на 38%, отмечают специалисты, опираясь на анализ данных 33 000 человек.Согласно недавнему обзору исследований, посвященному изучению эффективности четырехнедельного курса упражнений, занятия должны быть средней или высокой интенсивности и длиться не менее 45 минут.Содержащиеся в сигаретах химические вещества приводят к воспалению и сосудистым изменениям в мозге.Кроме того, они способны вызывать окислительный стресс, при котором химические вещества (свободные радикалы) могут нанести ущерб клеткам, способствуя развитию деменции.При депрессии в мозге происходят изменения, повышающие риск деменции, поскольку из-за высокого уровня кортизола (гормона стресса) уменьшаются области мозга, отвечающие за память.Заболевание сосудов с последующим их повреждением структур мозга наблюдается как при депрессии, так и при деменции. Исследователи считают оба эти состояния результатом долгосрочного окислительного стресса и воспаления. Существует гипотеза, что депрессия в пожилом возрасте может быть ранним симптомом возрастного слабоумия.28-летнее исследование более 10 000 человек показало увеличение риска возникновения деменции лишь у тех, кто до постановки диагноза страдал от депрессии не менее 10 лет.В целом, депрессия в возрасте до 60 лет повышает риск деменции, поэтому в любом случае необходимо заниматься ее лечением.Эксперты утверждают, что вышеизложенные факторы риска вызывают до 35% всех случаев деменции. Снижение этих факторов не гарантирует полную защиту деменции, но статистически, на уровне населения, будет затронуто меньшее количество людей.