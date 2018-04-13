Риск болезней сердца зависит от тяжести симптомов менопаузы

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По тяжести симптомов менопаузы можно предсказать риск развития у женщин болезней сердца, выяснили исследователи.В большинстве развитых стран сердечно-сосудистые болезни остаются главной причиной смерти женщин. Исследование с участием 138 представительниц прекрасного пола постклимактерического возраста позволило определить, что по таким ключевым характеристикам, как тяжесть симптомов менопаузы, можно вычислить риск будущих болезней сердца.Классическими симптомами менопаузы являются приливы, ночная потливость, перепады настроения и сужение сосудов. Последнее наблюдается достаточно часто, что связано со склерозированием вен и повышенной хрупкостью эндотелия. Когда все эти симптомы проявляются приблизительно в одно и то же время в жизни женщины, причём довольно явно, то это увеличивает риск болезней сердца, показало исследование.Его авторы доказали, что определенные стадии менопаузы, затвердение артерий и дисфункция сосудов связаны с более частыми и тяжелыми симптомами менопаузы и низким качеством жизни. При этом ученые не нашли подобной связи с депрессивными симптомами. Приливы были особенно часто связаны с большей степенью затвердения артерий и снижением функции эндотелия.